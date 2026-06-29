Chính trị Chấm điểm cán bộ, công chức: 2 quý không hoàn thành sẽ bị thay thế Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu ứng dụng quản trị dữ liệu thời gian thực để chấm điểm công vụ, xóa bỏ hoàn toàn việc đánh giá cảm tính.

Cán bộ, công chức, viên chức ở Lâm Đồng sẽ được chấm điểm năng lực từng quý

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, địa phương yêu cầu siết chặt quy trình đánh giá, xếp loại công chức hằng quý theo Hướng dẫn số 01 -HD/TU ngày 24/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây không còn là thủ tục trên giấy mà là cuộc sàng lọc nóng về trách nhiệm công vụ.

Lâu nay, câu chuyện đánh giá cán bộ cuối năm thường rơi vào chuyện "dĩ hòa vi quý", nhưng lần này, Lâm Đồng đã quyết định chấm điểm theo từng quý, lấy kết quả công vụ làm thước đo.

Cụ thể, từ quý II/2026, các cơ quan phải rà soát, cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ tính đến hết ngày 30/6. Từ quý III/2026 trở đi, hồ sơ phải nộp về chậm nhất trước ngày 25 của tháng cuối quý.

Nguyên tắc rất rõ ràng: Bản tự đánh giá của mỗi cá nhân không được viết chung chung mà phải cụ thể hóa bằng con số, bằng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ và phải có tài liệu minh chứng.

Đặc biệt, quy trình này phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính. Không còn chỗ cho sự mập mờ, đổ lỗi cho tập thể.

Cái hay của đợt rà soát chấm điểm này nằm ở Hướng dẫn số 01, trong đó nhấn mạnh: Kết quả đánh giá sẽ được tích lũy, lưu trữ thời gian thực để làm căn cứ cho toàn bộ lộ trình đánh giá, xếp loại và phục vụ công tác cán bộ khi có yêu cầu.

Ngoài ra còn là cơ sở quan trọng để xem xét, thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, bố trí công tác khác, khen thưởng và kỷ luật.

Điều này đồng nghĩa với việc vị trí, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức không còn được bảo hộ bằng biên chế, nhiệm kỳ hay những mối quan hệ mà được bảo hộ bằng hiệu suất công việc của từng quý.

Điểm gay cấn nhất, thể hiện sự quyết liệt chính là tối hậu thư dành cho những người thích "an phận thủ thường", sợ trách nhiệm.

Văn bản chỉ rõ: Thực hiện việc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tạm đình chỉ công tác ngay đối với những cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm, thiếu quyết tâm trong tổ chức thực hiện; hoặc có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, kỷ cương...

Đặc biệt là thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá, xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp trở lên.

Như vậy sẽ không còn có cơ hội lần thứ 3 để rút kinh nghiệm nếu 2 quý liên tục làm hỏng việc, không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ ngay lập tức tham mưu điều chuyển, phân công cán bộ khác thay thế.

Cán bộ, công chức, viên chức 2 lần không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng đánh giá nể nang, cảm tính, né tránh, khuyến khích ứng dụng công nghệ số và quản trị dữ liệu theo thời gian thực để theo dõi tiến độ, kiểm đếm kết quả và chấm điểm khách quan.

Điều đáng giá nhất của cách làm này không phải là tăng thêm một kỳ đánh giá mà là thay đổi tư duy quản trị cán bộ. Khi kết quả được cập nhật từng quý, mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm và mỗi sản phẩm đều được đo bằng hiệu quả thực tế, sẽ rất khó để năng lực yếu hoặc tâm lý làm việc cầm chừng "ẩn mình" chờ đến cuối năm. Đồng thời, những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm cũng sẽ có cơ hội được ghi nhận kịp thời thay vì chờ đến các đợt tổng kết.

Trong bộ máy hành chính hiện đại, điều quan trọng không phải đánh giá nhiều lần mà là đánh giá đúng người, đúng việc và đúng kết quả. Khi mỗi quý đều là một "bài kiểm tra" về trách nhiệm và hiệu quả công việc, đội ngũ cán bộ sẽ có thêm động lực để hành động, còn cơ quan quản lý cũng có thêm cơ sở khách quan để trọng dụng người làm tốt, thay thế người không đáp ứng yêu cầu, xây dựng nền công vụ thực chất, minh bạch và vì dân.