Chấm điểm Man City thua Arsenal 0-3 tại Community Shield: Doku nỗ lực, Haaland gây thất vọng
Trận thua thảm 0-3 trước Arsenal tại trận tranh Community Shield chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của Man City, khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng.
Dù HLV Enzo Maresca tung vào sân đội hình xuất phát đầy chất lượng, Manchester City vẫn phải chịu thất bại nặng nề 0-3 trước Arsenal trong trận tranh Community Shield. Màn trình diễn yếu kém của tuyến phòng ngự cùng sự thiếu sắc bén trên hàng công đã khiến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có màn khởi đầu mùa giải đầy bất ổn.
Hàng thủ sụp đổ dây chuyền
Hàng phòng ngự của Man City đã có một ngày thi đấu thảm họa khi liên tục bộc lộ những khoảng trống chết người để các chân sút Arsenal khai thác.
Donnarumma (4/10): Thủ thành người Italy trải qua trận đấu vất vả. Sự lúng túng trong các tình huống xử lý bằng chân của anh khiến hệ thống phòng ngự Man City luôn đặt trong trạng thái báo động.
Khusanov (4/10): Khả năng bọc lót và phán đoán khoảng trống kém cỏi của trung vệ này giúp các tiền đạo đối phương dễ dàng xâm nhập vòng cấm.
Dias (4/10): Thủ lĩnh hàng thủ có khởi đầu thảm họa khi để thủng lưới ngay phút đầu tiên. Anh hoàn toàn bất lực trong việc chỉ đạo và duy trì sự tập trung cho tuyến dưới.
Gvardiol (4/10): Hậu vệ người Croatia liên tục mất tập trung và có nhiều tình huống chuyền hỏng nguy hiểm bên phần sân nhà.
Tuyến giữa mất kiểm soát
Khu vực trung tuyến của Man City bị đè áp hoàn toàn, không thể cung cấp bóng cho tuyến trên cũng như hỗ trợ phòng ngự từ xa.
O'Reilly (6/10): Cầu thủ trẻ thi đấu tròn vai nhờ khả năng phối hợp ăn ý với Doku, tạo ra một vài đợt lên bóng sáng nước hiếm hoi.
Kovacic (4/10): Việc phải đảm nhận vai trò tiền vệ mỏ neo đơn độc khiến tiền vệ người Croatia hoàn toàn bị ngợp trước tuyến giữa cơ động của Arsenal.
Anderson (5/10): Tân binh của Man City có màn ra mắt mờ nhạt khi bị xếp chơi lệch vị trí sở trường, dẫn đến tâm lý thi đấu thiếu tự tin.
Foden (5/10): Ngôi sao người Anh thi đấu thiếu cảm hứng, bị cuốn vào lối chơi áp sát của đối phương và sớm phải nhận thẻ vàng.
Hàng công bế tắc: Doku đơn độc, Haaland mờ nhạt
Các ngôi sao tấn công của The Citizens có một ngày làm việc kém hiệu quả khi không thể tận dụng những cơ hội hiếm hoi có được.
Semenyo (5/10): Ngoại trừ vài tình huống đột phá ở đầu trận, anh hoàn toàn mất hút trước sự phong tỏa chặt chẽ từ đối phương.
Doku (6/10): Cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công Man City. Những pha đi bóng tốc độ của anh liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái.
Haaland (5/10): Chân sút người Na Uy thi đấu dưới sức, thiếu cảm giác bóng tốt nhất và phung phí những cơ hội ngon ăn trước khung thành Arsenal.