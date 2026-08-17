Chấm điểm Man City thua Arsenal 0-3 tại Community Shield: Doku nỗ lực, Haaland gây thất vọng Trận thua thảm 0-3 trước Arsenal tại trận tranh Community Shield chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của Man City, khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng.

Dù HLV Enzo Maresca tung vào sân đội hình xuất phát đầy chất lượng, Manchester City vẫn phải chịu thất bại nặng nề 0-3 trước Arsenal trong trận tranh Community Shield. Màn trình diễn yếu kém của tuyến phòng ngự cùng sự thiếu sắc bén trên hàng công đã khiến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có màn khởi đầu mùa giải đầy bất ổn.

Hàng thủ sụp đổ dây chuyền

Hàng phòng ngự của Man City đã có một ngày thi đấu thảm họa khi liên tục bộc lộ những khoảng trống chết người để các chân sút Arsenal khai thác.

Donnarumma (4/10): Lúng túng dẫn đến bàn thua của Havertz và tỏ ra thiếu an toàn khi bị Arsenal gây áp lực lên khả năng phân phối bóng.

Donnarumma (4/10): Thủ thành người Italy trải qua trận đấu vất vả. Sự lúng túng trong các tình huống xử lý bằng chân của anh khiến hệ thống phòng ngự Man City luôn đặt trong trạng thái báo động.

Khusanov (4/10): Phòng ngự kém cỏi khiến Arsenal dễ dàng ghi bàn, dù có một vài thời điểm thi đấu tốt hơn.

Khusanov (4/10): Khả năng bọc lót và phán đoán khoảng trống kém cỏi của trung vệ này giúp các tiền đạo đối phương dễ dàng xâm nhập vòng cấm.

Dias (4/10): Khởi đầu tồi tệ với bàn thua ngay phút đầu tiên và hoàn toàn thất bại trong việc lập lại trật tự cho hàng thủ.

Dias (4/10): Thủ lĩnh hàng thủ có khởi đầu thảm họa khi để thủng lưới ngay phút đầu tiên. Anh hoàn toàn bất lực trong việc chỉ đạo và duy trì sự tập trung cho tuyến dưới.

Gvardiol (4/10): Thường xuyên mất tập trung và có nhiều xử lý vụng về trực tiếp dẫn đến các bàn thua của đội nhà.

Gvardiol (4/10): Hậu vệ người Croatia liên tục mất tập trung và có nhiều tình huống chuyền hỏng nguy hiểm bên phần sân nhà.

Tuyến giữa mất kiểm soát

Khu vực trung tuyến của Man City bị đè áp hoàn toàn, không thể cung cấp bóng cho tuyến trên cũng như hỗ trợ phòng ngự từ xa.

O'Reilly (6/10): Thi đấu phối hợp tốt với Doku bên hành lang trái, giúp Man City duy trì được các đợt lên bóng ở cánh này.

O'Reilly (6/10): Cầu thủ trẻ thi đấu tròn vai nhờ khả năng phối hợp ăn ý với Doku, tạo ra một vài đợt lên bóng sáng nước hiếm hoi.

Kovacic (4/10): Bị ngợp khi phải đá một mình ở vị trí tiền vệ trụ, không thể giải tỏa áp lực cho khung thành.

Kovacic (4/10): Việc phải đảm nhận vai trò tiền vệ mỏ neo đơn độc khiến tiền vệ người Croatia hoàn toàn bị ngợp trước tuyến giữa cơ động của Arsenal.

Anderson (5/10): Màn ra mắt không như ý khi bị xếp đá lệch phải và hoàn toàn tỏ ra không thoải mái.

Anderson (5/10): Tân binh của Man City có màn ra mắt mờ nhạt khi bị xếp chơi lệch vị trí sở trường, dẫn đến tâm lý thi đấu thiếu tự tin.

Foden (5/10): Bị cuốn phăng ở đầu trận, phải nhận thẻ vàng khi cản Arsenal phản công và vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng.

Foden (5/10): Ngôi sao người Anh thi đấu thiếu cảm hứng, bị cuốn vào lối chơi áp sát của đối phương và sớm phải nhận thẻ vàng.

Hàng công bế tắc: Doku đơn độc, Haaland mờ nhạt

Các ngôi sao tấn công của The Citizens có một ngày làm việc kém hiệu quả khi không thể tận dụng những cơ hội hiếm hoi có được.

Semenyo (5/10): Chỉ có vài khoảnh khắc lóe sáng bên cánh phải trước khi mất hút và không ảnh hưởng nhiều lên trận đấu.

Semenyo (5/10): Ngoại trừ vài tình huống đột phá ở đầu trận, anh hoàn toàn mất hút trước sự phong tỏa chặt chẽ từ đối phương.

Doku (6/10): Dù chưa chắt chiu cơ hội ở 1/3 sân đối phương, anh vẫn là cái tên khiến hàng thủ Arsenal vất vả chống đỡ nhất.

Doku (6/10): Cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công Man City. Những pha đi bóng tốc độ của anh liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái.

Haaland (5/10): Trải qua một ngày thất vọng khi bỏ lỡ một vài cơ hội. Anh chưa có được sự nhạy bén và sung mãn thường thấy.

Haaland (5/10): Chân sút người Na Uy thi đấu dưới sức, thiếu cảm giác bóng tốt nhất và phung phí những cơ hội ngon ăn trước khung thành Arsenal.