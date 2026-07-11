Chấm điểm Tây Ban Nha 2-1 Bỉ: Mikel Merino sắm vai người hùng, Rodri khẳng định đẳng cấp
Tây Ban Nha tiến vào Bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính trước Bỉ. Trong khi Mikel Merino tiếp tục là quân bài tẩy, Rodri cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế.
Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đội tuyển Bỉ. Trận đấu tại vòng Tứ kết không chỉ là cuộc đấu trí về chiến thuật mà còn là nơi những cá nhân kiệt xuất của La Roja lên tiếng đúng lúc. Dưới đây là phần chấm điểm chi tiết màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente.
Hàng phòng ngự: Sự mong manh và những tia sáng trẻ
Hàng thủ Tây Ban Nha đã trải qua những giây phút thực sự sóng gió, đặc biệt là trong hiệp thi đấu đầu tiên khi sự tập trung không được duy trì ở mức cao nhất.
Unai Simon đã có một hiệp một đáng quên khi các quyết định xử lý bằng chân của anh khiến nhịp điệu luân chuyển bóng của đội nhà bị ngắt quãng. Ngược lại, ở hành lang cánh, Pedro Porro và Marc Cucurella đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ở trung tâm hàng thủ, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Aymeric Laporte và sức trẻ của Pau Cubarsi tạo nên một bức tường tương đối vững chãi, dù đôi lúc vẫn xuất hiện những kẽ hở.
Tuyến giữa: Rodri và nhịp đập của La Roja
Khi Tây Ban Nha cần sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát, Rodri luôn là người xuất hiện. Tiền vệ của Manchester City một lần nữa chứng minh tại sao anh là "trái tim" không thể thay thế trong sơ đồ của La Roja.
Bên cạnh Rodri, Fabian Ruiz đã có khoảnh khắc chói sáng với bàn mở tỷ số, dù thể lực suy giảm khiến anh không thể duy trì tầm ảnh hưởng xuyên suốt trận đấu.
Trong khi đó, Dani Olmo và Alex Baena lại có một ngày thi đấu dưới kỳ vọng khi thiếu đi sự sắc bén cần thiết ở những đường chuyền cuối cùng.
Hàng công: Lamine Yamal độc diễn và nỗi lo trung phong
Lamine Yamal tiếp tục là tâm điểm của mọi đợt lên bóng bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả của Mikel Oyarzabal ở vị trí trung phong khiến các cơ hội của Tây Ban Nha thường trôi qua đáng tiếc.
"Siêu dự bị" Mikel Merino định đoạt trận đấu
Khi trận đấu lâm vào bế tắc, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã tung ra những quân bài chiến thuật từ băng ghế dự bị. Một lần nữa, Mikel Merino lại sắm vai người hùng cứu rỗi La Roja.
Các cầu thủ vào thay người khác như Pedri, Ferran Torres hay Nico Williams dù không ghi bàn nhưng đã góp phần duy trì áp lực và bảo toàn lợi thế mong manh cho đội nhà.
Chiến thắng trước Bỉ không chỉ khẳng định bản lĩnh của Tây Ban Nha mà còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của họ. Dù vẫn còn những sai sót ở hàng thủ, nhưng với một tuyến giữa ổn định và những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, La Roja đang tràn đầy tự tin hướng tới ngôi vương World Cup 2026.