Chấm điểm Tây Ban Nha 2-1 Bỉ: Mikel Merino sắm vai người hùng, Rodri khẳng định đẳng cấp Tây Ban Nha tiến vào Bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính trước Bỉ. Trong khi Mikel Merino tiếp tục là quân bài tẩy, Rodri cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế.

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đội tuyển Bỉ. Trận đấu tại vòng Tứ kết không chỉ là cuộc đấu trí về chiến thuật mà còn là nơi những cá nhân kiệt xuất của La Roja lên tiếng đúng lúc. Dưới đây là phần chấm điểm chi tiết màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente.

Hàng phòng ngự: Sự mong manh và những tia sáng trẻ

Hàng thủ Tây Ban Nha đã trải qua những giây phút thực sự sóng gió, đặc biệt là trong hiệp thi đấu đầu tiên khi sự tập trung không được duy trì ở mức cao nhất.

Unai Simon - 6.9 điểm: Chơi dưới sức trong hiệp một, không chỉ "bó tay" trước cú sút trúng đích duy nhất của đối phương mà còn liên tục chuyền dài thiếu chính xác.

Unai Simon đã có một hiệp một đáng quên khi các quyết định xử lý bằng chân của anh khiến nhịp điệu luân chuyển bóng của đội nhà bị ngắt quãng. Ngược lại, ở hành lang cánh, Pedro Porro và Marc Cucurella đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Pedro Porro - 7 điểm: Thi đấu vô cùng năng nổ, liên tục kết nối với mặt trận tấn công và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khóa chặt Jeremy Doku.

Ở trung tâm hàng thủ, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Aymeric Laporte và sức trẻ của Pau Cubarsi tạo nên một bức tường tương đối vững chãi, dù đôi lúc vẫn xuất hiện những kẽ hở.

Aymeric Laporte - 6.8 điểm: Không phải làm việc quá nhiều ở khâu phòng ngự, phát huy được khả năng chuyền dài với một số tình huống xé toang đội hình đối phương.

Pau Cubarsi - 6.9 điểm: Trải qua một trận đấu buồn vui lẫn lộn. Anh có nhiều đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm nhưng lại phòng ngự chệch choạc ở một vài thời điểm.

Marc Cucurella - 6.7 điểm: Luôn chớp thời cơ dâng cao, bám biên tốt để kéo giãn cự ly đội hình đối phương.

Tuyến giữa: Rodri và nhịp đập của La Roja

Khi Tây Ban Nha cần sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát, Rodri luôn là người xuất hiện. Tiền vệ của Manchester City một lần nữa chứng minh tại sao anh là "trái tim" không thể thay thế trong sơ đồ của La Roja.

Rodri - 7.4 điểm: Tìm lại đẳng cấp vốn có và là trái tim trong lối chơi của Tây Ban Nha. Thi đấu đơn giản nhưng luôn biết cách áp đặt thế trận.

Bên cạnh Rodri, Fabian Ruiz đã có khoảnh khắc chói sáng với bàn mở tỷ số, dù thể lực suy giảm khiến anh không thể duy trì tầm ảnh hưởng xuyên suốt trận đấu.

Fabian Ruiz - 7.5 điểm: Chớp thời cơ cực nhanh để ghi bàn mở tỷ số, đền đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện.

Trong khi đó, Dani Olmo và Alex Baena lại có một ngày thi đấu dưới kỳ vọng khi thiếu đi sự sắc bén cần thiết ở những đường chuyền cuối cùng.

Dani Olmo - 6.9 điểm: Khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng dần đuối sức và tỏ ra kém hiệu quả ở nửa sau trận đấu.

Alex Baena - 6.6 điểm: Thể hiện được một vài pha bóng kỹ thuật ấn tượng ở đầu trận nhưng nhanh chóng chìm nghỉm.

Hàng công: Lamine Yamal độc diễn và nỗi lo trung phong

Lamine Yamal tiếp tục là tâm điểm của mọi đợt lên bóng bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả của Mikel Oyarzabal ở vị trí trung phong khiến các cơ hội của Tây Ban Nha thường trôi qua đáng tiếc.

Lamine Yamal - 7.2 điểm: Khao khát cầm bóng và liên tục làm khổ hàng thủ Bỉ bằng kỹ năng cá nhân tuyệt đỉnh.

Mikel Oyarzabal - 6.6 điểm: Làm tường tốt trong hiệp một nhưng nhìn chung đã thi đấu mờ nhạt.

"Siêu dự bị" Mikel Merino định đoạt trận đấu

Khi trận đấu lâm vào bế tắc, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã tung ra những quân bài chiến thuật từ băng ghế dự bị. Một lần nữa, Mikel Merino lại sắm vai người hùng cứu rỗi La Roja.

Mikel Merino - 7.2 điểm: Lại một lần nữa định đoạt trận đấu. Siêu dự bị của Tây Ban Nha tiếp tục chuỗi phong độ khó tin tại giải đấu.

Các cầu thủ vào thay người khác như Pedri, Ferran Torres hay Nico Williams dù không ghi bàn nhưng đã góp phần duy trì áp lực và bảo toàn lợi thế mong manh cho đội nhà.

Pedri - 6.4 điểm: Chơi tròn vai sau khi vào sân, cố gắng duy trì nhịp độ luân chuyển bóng bằng nhãn quan xuất sắc.

Ferran Torres - 6.4 điểm: Tích cực di chuyển gây rối loạn hàng thủ đối phương nhưng không tạo ra được pha bóng nào thực sự có tính sát thương.

Nico Williams - 6.3 điểm: Chạm bóng quá ít và không có cơ hội thực hiện những pha đột phá tốc độ sở trường.

Chiến thắng trước Bỉ không chỉ khẳng định bản lĩnh của Tây Ban Nha mà còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của họ. Dù vẫn còn những sai sót ở hàng thủ, nhưng với một tuyến giữa ổn định và những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, La Roja đang tràn đầy tự tin hướng tới ngôi vương World Cup 2026.