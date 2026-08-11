Thanh niên Chạm đỉnh bằng tự học và đam mê Vượt qua hàng trăm thí sinh trúng tuyển vào 11 lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), những tân thủ khoa năm nay gây ấn tượng không chỉ bởi điểm số nổi bật, mà còn bởi tinh thần tự học, sự kỷ luật và hành trình nuôi dưỡng đam mê theo cách riêng.

Em Nguyễn Minh Đạt - thủ khoa Chuyên Tin với 46,30 điểm

Nguyễn Minh Đạt bén duyên với Tin học

Xuất sắc giành vị trí thủ khoa toàn trường với tổng điểm 46,30 - mức điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, em Nguyễn Minh Đạt, tân học sinh lớp Chuyên Tin, gây ấn tượng bởi thành tích nổi bật. Cậu học trò sinh năm 2011 đến từ Trường THCS Hàm Thắng - một ngôi trường vùng ven đô thị - lại bén duyên với Tin học từ một ngã rẽ rất tình cờ.

Giải Đồng - Đấu trường VIOEDU tổng hợp năm học 2025 - 2026 của Nguyễn Minh Đạt

Niềm đam mê của Đạt không bắt nguồn từ những lò luyện thi sớm, mà đến từ lời gợi ý của thầy giáo dạy Toán vào mùa hè năm lớp 8.

“Ban đầu, em không kỳ vọng quá nhiều vào môn Tin học. Thế nhưng, chỉ sau buổi học đầu tiên, một thế giới tư duy logic đã mở ra, tạo cho em nguồn cảm hứng đặc biệt”, Minh Đạt chia sẻ.

Không học theo những công thức rập khuôn, Đạt lựa chọn phương pháp học chủ động, đề cao tính tự lập. Em tự tìm kiếm tài liệu, mày mò giải nhiều dạng bài và cọ xát qua hệ thống đề thi những năm trước. Đáng chú ý, lịch trình mỗi ngày của cậu thủ khoa được sắp xếp hợp lý, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

Em Nguyễn Minh Đạt cùng tập thể lớp 9/4, Trường THCS Hàm Thắng

Nhìn vào bảng thành tích của cậu học trò lớp 9/4 với danh hiệu Học sinh Xuất sắc 4 năm liền, Huy chương Vàng Tin học Olympic 19/4 cùng giải thưởng cao tại Đấu trường VioEdu, cô Lê Thị Hoàng Tiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 9, không giấu niềm tự hào:

“Đạt là học sinh ngoan, chăm chỉ và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Danh hiệu thủ khoa hôm nay không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho 4 năm nỗ lực kiên trì của em”.

Bên cạnh sự đồng hành của nhà trường, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để Đạt theo đuổi đam mê. Nhìn con trưởng thành và tìm thấy hướng đi phù hợp, chị Trần Thị Khánh Liễu, mẹ của Đạt, không giấu niềm vui và tự hào, đồng thời nhắn nhủ con tiếp tục giữ vững sự kiên trì, khiêm tốn khi bước vào môi trường THPT.

Em Võ lê Xuyến Chi - thủ khoa chuyên Anh với 42,85 điểm.

Võ Lê Xuyến Chi - Bí quyết "kỷ luật" của cô học trò thủ khoa Chuyên Anh

Không kém phần ấn tượng, em Võ Lê Xuyến Chi, học sinh lớp 9A1, Trường Tiểu học, THCS & THPT Lê Quý Đôn, trở thành thủ khoa lớp Chuyên Tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo với tổng điểm 42,85.

Xuyến Chi sở hữu bảng thành tích đáng chú ý: chứng chỉ IELTS Academic 7.0, Huy chương Vàng Olympic Truyền thống 19/4, Huy chương Vàng Toán quốc tế TIMO và trúng tuyển vào Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

“Khi biết tin trở thành thủ khoa, em rất bất ngờ vì từng nghĩ bản thân làm bài chưa đủ tốt. Nhưng vì đã nỗ lực hết sức để không hối tiếc, kết quả này làm em vô cùng hạnh phúc”, Xuyến Chi chia sẻ.

Võ Lê Xuyến Chi đạt Giải Vàng Kỳ thi Olympic truyền thống 19/4

Khi được hỏi về bí quyết đạt chuỗi thành tích nổi bật, Xuyến Chi cho biết, chìa khóa nằm ở hai từ “kỷ luật”.

“Với tiếng Anh, em luyện đề và soi thật kỹ lỗi sai để sửa, ôn từ vựng vào hai ‘khung giờ vàng’, đó là trước khi ngủ và sau khi thức dậy, kết hợp luyện nghe IELTS, nghe nhạc tiếng Anh và ứng dụng AI. Môn Toán, em nắm chắc các dạng bài trọng tâm. Còn môn Văn thì luôn kiên trì viết và sửa lại theo góp ý của cô. Đặc biệt, trước ngày thi, em chọn nghỉ ngơi hoàn toàn để tinh thần tỉnh táo nhất", Xuyến Chi nói.

Khép lại chặng đường THCS với những vị trí dẫn đầu, Minh Đạt và Xuyến Chi sẵn sàng bước vào môi trường mới tại Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo. Hành trình của hai tân thủ khoa cho thấy, với sự chủ động, quyết tâm và đam mê, mỗi học sinh đều có thể vượt qua giới hạn và chinh phục những mục tiêu cao hơn