Thể thao 360 Chấm dứt giấc mơ Pháp đã đánh bại Morocco với tỉ số 2-0 tại tứ kết để lần thứ 3 liên tiếp giành vé vào bán kết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đại diện châu Phi phải chấm dứt giấc mơ viết lại lịch sử tại Qatar vào 4 năm về trước.

Pháp bước vào World Cup 2026 với mục tiêu rất rõ ràng là giành chức vô địch để xoa dịu nỗi đau tại Qatar 4 năm về trước. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu cuối cùng, “Gà trống Gôloa” phải vượt qua đối thủ khá khó nhằn tại tứ kết, đó là Morocco, đội bóng từng tạo nên hành trình kỳ diệu tại World Cup 2022, trước khi bị chính Les Bleus chặn lại ở bán kết. Tại World Cup 2026, Pháp đang thể hiện phong độ của ứng viên vô địch thực thụ. Sau khi toàn thắng 5 trận từ vòng bảng đến vòng knock-out, Les Bleus tiếp tục cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn. Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 không hề dễ dàng khi đối thủ chơi quyết liệt, dùng nhiều tiểu xảo và liên tục kéo trận đấu vào thế giằng co. Tuy nhiên, Pháp vẫn biết cách định đoạt số phận bằng quả phạt đền của Kylian Mbappe, qua đó nối dài chuỗi trận thắng và khẳng định đẳng cấp của một đội bóng lớn. Và trong màn tái ngộ với đội bóng từng là bại tướng của mình 4 năm về trước, Pháp đã một lần nữa đánh bại đại diện cuối cùng của châu Phi tại tứ kết World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Morocco tiếp tục chứng minh thành công tại Qatar 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Họ bất bại 5 trận đầu tiên tại World Cup năm nay. Sau khi vượt qua vòng bảng, Morocco đã đánh bại Hà Lan trên chấm luân lưu rồi tiếp tục hạ gục chủ nhà Canada một cách thuyết phục với 3 bàn không gỡ. Trong đội hình của đại diện châu Phi, Azzedine Ounahi đang là điểm sáng lớn ở tuyến giữa, trong khi tinh thần tập thể và khả năng phòng ngự kỷ luật vẫn là vũ khí đặc trưng của “Sư tử Atlas”. Từng là bại tướng của “Gà trống Gôloa” ở Qatar 4 năm trước, cuộc tái ngộ tại Boston đối với Morocco vì thế không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là cơ hội để “Sư tử Atlas” đòi lại món nợ cũ trước một trong những thế lực ổn định nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, vào thời điểm này Pháp thực sự quá mạnh, do vậy đại diện châu Phi không thể tái hiện kỳ tích năm 2022 ở Qatar.

Bước vào đấu, Pháp tràn lên ép sân Morocco ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lần lượt Mbappe, Dembesles, thậm chí cả trung vệ Upamecano lên tham gia tấn công đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể chiến thắng thủ môn Yassine Bounou bên phía Morocco. Phút 25, Mbappe bị Mazraoui phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Mặc dù vậy, Mbappe không thể thắng được thủ môn Yassine Bounou ở phút 28.

Đứng vững trước sức ép của Pháp, hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0. Bước sang hiệp 2, Mbappe có màn chuộc lỗi hoàn hảo. Siêu phẩm của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid tạo ra ở phút thứ 60 đã khuất phục hoàn toàn thủ môn Yassine Bounou, đưa Pháp vượt lên dẫn trước. Đến phút thứ 66, Quả bóng vàng 2025 - Dembélé ấn định tỷ số lên 2-0 cho Pháp. Giành chiến thắng chung cuộc 2-0, “Gà trống Gôloa” chấm dứt hành trình của Morocco tại World Cup 2026 để trở thành đội đầu tiên ghi tên vào bán kết.