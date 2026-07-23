Cham ghi bàn phút 87, Paide đánh bại Zira ở vòng loại Conference League Paide thắng Zira 1-0 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Parnu Rannastaadion nhờ bàn của Cham ở phút 87; Zira phải nhận thất bại sít sao.

Paide 1 - 0 Zira Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paide tiếp đón Zira.

36' S. Luts nhận thẻ vàng ở phút 36 Phút 36, S. Luts của Paide nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

60' Zira thay người ở phút 60 Phút 60, Zira đưa I. Ibrahimli vào sân thay Guima. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

60' Zira thay người ở phút 60 Phút 60, Zira đưa C. Digbeu vào sân thay Martins Junior. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Zira trong những phút tiếp theo.

62' N. Baranov nhận thẻ vàng ở phút 62 Phút 62, N. Baranov của Paide nhận thẻ vàng. Paide tiếp tục phải nhận thẻ trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

75' Zira thay người ở phút 75 Phút 75, Zira điều chỉnh nhân sự khi A. Mutsinzi vào sân thay I. Djibrilla.

75' G. Papunashvili vào sân thay Vieirinha Phút 75', Zira đưa G. Papunashvili vào sân thay Vieirinha. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của Zira trong những phút cuối.

76' A. Seydiyev nhận thẻ vàng Phút 76', A. Seydiyev của Zira nhận thẻ vàng. Trận đấu tại Parnu Rannastaadion tiếp tục có thêm một cầu thủ bị cảnh cáo.

77' Paide điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77, Daniel Cabral vào sân bên phía Paide, thay M. P. Sohna. Đội bóng này có sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

78' Paide thay người ở phút 78 Phút 78', Paide đưa H. Anier vào sân thay A. Badamosi. Khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới hàng công.

78' Paide thay người ở phút 78 Phút 78, H. Ojamaa vào sân thay M. Miller bên phía Paide. Sự xuất hiện của Ojamaa mang đến thêm lựa chọn cho Paide trong những phút cuối.

78' Paide thay người ở phút 78 Phút 78, Paide đưa P. A. Cham vào sân thay S. Luts . Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

86' Paide thay người ở phút 86 Phút 86', K. Piht vào sân thay D. Luts bên phía Paide. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối trận.

87' P. A. Cham đưa Paide vượt lên Phút 87', P. A. Cham lập công, đưa Paide vượt lên dẫn trước Zira 1-0. Bàn thắng đến muộn mở ra lợi thế đáng kể cho Paide.

89' Zira thay người ở phút 89 Phút 89, Zira tung E. Bogomolskiy vào sân thay E. Aydin. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang bị Paide dẫn 1-0, trong bối cảnh thời gian không còn nhiều.

KT Kết thúc: Paide 1-0 Zira Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 24/07/2026

Paide vs Zira: cuộc đối đầu tại Parnu Rannastaadion

Paide sẽ chạm trán Zira tại Parnu Rannastaadion lúc 23:00 ngày 23/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Hai đội bước vào trận đấu với sự khác biệt nhất định về kết quả gần đây: Zira toàn thắng trong hai trận được cung cấp, còn Paide có một trận hòa và một trận thắng.

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định vị trí của hai đội, mục tiêu cụ thể trong bảng đấu hay những tác động của trận đấu đến khả năng đi tiếp. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở màn thể hiện gần nhất và cách mỗi đội tận dụng lợi thế tinh thần trước giờ bóng lăn.

Zira có nền tảng phong độ nhỉnh hơn

Zira sở hữu chuỗi phong độ gồm hai chiến thắng liên tiếp trong các trận gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực về khả năng duy trì kết quả, đồng thời giúp đội khách bước vào cuộc đối đầu với trạng thái tự tin hơn.

Tuy nhiên, hai chiến thắng không tự động bảo đảm Zira sẽ kiểm soát trận đấu. Đội bóng này vẫn cần chứng minh sự ổn định khi thi đấu trên sân của Paide, đặc biệt trong những thời điểm đối thủ tạo sức ép hoặc đẩy cao tốc độ. Cách Zira chuyển lợi thế tinh thần thành thế trận thực tế sẽ là một trong những điểm đáng chú ý.

Paide cần biến sân nhà thành điểm tựa

Phong độ gần nhất của Paide gồm một trận hòa và một trận thắng. Chuỗi kết quả này không cho thấy sự sa sút, nhưng cũng chưa tạo ra cảm giác áp đảo như những gì Zira đang có. Trận đấu trên sân nhà vì thế mang ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Paide cân bằng khác biệt về đà phong độ.

Paide cần nhập cuộc thận trọng, tránh để kết quả hòa ở trận gần nhất ảnh hưởng đến cách tiếp cận. Một màn trình diễn có tổ chức, giữ được sự tập trung và tận dụng tốt những thời điểm thuận lợi có thể giúp đội chủ nhà tạo ra thế cân bằng trước Zira.

Điểm then chốt ở cách hai đội nhập cuộc

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn khác. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, chơi phòng ngự phản công hoặc lựa chọn cách triển khai cụ thể.

Dù vậy, tương quan kết quả gần đây cho thấy Zira có thể bước vào trận đấu với sự chủ động về tâm lý, trong khi Paide cần tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì thế trận ổn định. Những phút đầu sẽ đặc biệt đáng chú ý, bởi khả năng giữ cự ly đội hình và hạn chế sai lầm có thể quyết định đội nào giành quyền kiểm soát cuộc chơi.

Nhận định Paide vs Zira

Paide có điểm tựa sân nhà cùng chuỗi kết quả gần nhất gồm một trận thắng và một trận hòa. Ở phía đối diện, Zira đang có hai chiến thắng liên tiếp, tạo ra ưu thế nhất định về đà phong độ.

Vì chưa có thêm dữ liệu về lực lượng, chiến thuật và lịch sử đối đầu, chưa thể đưa ra kết luận tuyệt đối về kết quả trận đấu. Xu hướng đáng chú ý là Zira có nền tảng phong độ tốt hơn, nhưng Paide vẫn có cơ sở để hướng đến một thế trận cạnh tranh nếu duy trì sự tập trung và tận dụng hiệu quả lợi thế tại Parnu Rannastaadion.

Paide 5 trận gần nhất B T H T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Zira 5 trận gần nhất T T B T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới