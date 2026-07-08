Đời sống Chăm lo đồng bào bằng sinh kế bền vững Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, các chính sách chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Hàm Thạnh đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo sinh kế bền vững và giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế.

Đồng bào xã Hàm Thạnh tất bật xuống giống vụ mì 2026

Trao “cần câu” để người dân vươn lên

Những cơn mưa đầu mùa đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con xã Hàm Thạnh bước vào vụ sản xuất mới. Trên các cánh đồng, người dân tất bật làm đất xuống vụ mì năm 2026 với nhiều kỳ vọng về một mùa bội thu.

Hàm Thạnh hiện có hơn 4.140 hộ với trên 16.300 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 26% dân số, gồm các dân tộc Raglai, Chăm, K’ho, Mường, Tày... Để giúp người dân yên tâm sản xuất, xã đã triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, hướng đến mục tiêu tạo sinh kế bền vững thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt.

Ngay từ đầu năm 2026, nhiều hộ đồng bào DTTS tại các thôn Hàm Cần, Hàm Cần 3 và Mỹ Thạnh đã được đăng ký ứng trước giống bắp lai, lúa nước cùng các loại vật tư sản xuất. Nguồn hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp giảm bớt chi phí đầu vụ mà còn tạo điều kiện để người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả canh tác.

Không dừng lại, Hàm Thạnh còn mở rộng cơ hội phát triển sinh kế thông qua đào tạo nghề. Tại thôn Hàm Cần, lớp đào tạo nghề chăn nuôi gia cầm khóa I, năm 2026 do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên La Gi phối hợp tổ chức đã trang bị cho học viên những kiến thức từ kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, phòng trị bệnh đến kỹ năng phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình.

Song song đó, các mô hình sản xuất mới cũng từng bước được đưa vào đồng ruộng. Cuối tháng 6, Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh phối hợp Công ty Giống Syngenta triển khai mô hình thí nghiệm giống bắp NK7328 tại hộ ông Mang Văn Dương ở thôn Hàm Cần. Qua đó, đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và khả năng thích nghi của giống với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương trước khi nhân rộng. “Bà con mong giống mới phù hợp với điều kiện đất đai địa phương, cho năng suất cao hơn để tăng thu nhập. Có cán bộ hướng dẫn nên chúng tôi cũng tự tin hơn trong quá trình canh tác”, ông Mang Văn Dương chia sẻ.

Đồng bào triển khai mô hình thí nghiệm giống bắp mới

Đồng hành để phát triển bền vững

Không chỉ đồng hành trong sản xuất, Hàm Thạnh còn quan tâm tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho nông sản. Vào mùa thu hoạch, điểm thu mua lưu động tại thôn Hàm Cần luôn nhộn nhịp với các loại bí đao, bầu, khổ qua. Nông sản được thu mua ngay tại địa phương rồi vận chuyển đến nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy, góp phần giảm chi phí vận chuyển, hạn chế tình trạng ép giá và tạo thêm động lực để người dân mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025, xã đã hỗ trợ 165 con bò, trâu sinh sản cho 165 hộ đồng bào Raglai có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Mỹ Thạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh Tô Thị Xuân Thủy cho biết, mục tiêu của địa phương không chỉ là giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để đồng bào chủ động phát triển kinh tế bằng chính khả năng của mình. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản; nâng cao đời sống đồng bào theo hướng bền vững.

Thương lái thu mua khổ qua tại xã Hàm Thạnh