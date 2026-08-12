Chấn chỉnh hàng quán tự phát trên đất rừng Đankia - Suối Vàng
Sáng 12/8, lãnh đạo Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà (Lâm Đồng) thông tin, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng phường Lang Biang - Đà Lạt xử lý tình trạng tiểu thương dựng lán quán tự phát lấn chiếm rừng thông thời gian qua.
Theo đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu các hộ dân lấn chiếm tháo dỡ toàn bộ lán trại, hoàn trả toàn bộ diện tích đất rừng lấn chiếm. Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà cũng yêu cầu các tiểu thương viết cam kết không tái phạm.
Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, đến sáng 12/8, các tiểu thương đã hoàn tất tháo dỡ lán trại.
Trước đó ngày 11/8, lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt đã ký văn bản, giao cơ quan chức năng địa phương phối hợp cùng đơn vị chủ rừng giải tỏa triệt để việc kinh doanh, buôn bán tự phát tại rừng thông, khu vực thuộc tiểu khu 112A, lâm phần do Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà quản lý.
Trước đó, như Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thông tin, thời gian qua, nhiều tiểu thương lấn chiếm rừng thông, dựng lán trại buôn bán cạnh đường ĐT722, đoạn qua phường Lang Biang - Đà Lạt, thuộc Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng.
Nhiều hộ dân đã đóng cọc gỗ, mắc võng để kinh doanh ăn uống phục vụ du khách qua khu vực trên. Việc lấn chiếm rừng, lập lán trại buôn bán làm ảnh hưởng tới cảnh quan và vệ sinh môi trường của Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng.