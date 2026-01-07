Chính trị Chấn chỉnh nền nếp học tập, quán triệt nghị quyết Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Công văn số 1839-CV/BTGDVTW gửi Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh lề lối, nền nếp học tập, quán triệt nghị quyết và tham dự các hội nghị.

Quang cảnh diễn ra Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên và đại biểu tham dự các hội nghị của Trung ương đúng, đủ thành phần; chấp hành nghiêm thời gian, nội quy hội nghị; có mặt trước giờ khai mạc, ngồi đúng vị trí theo sơ đồ hoặc theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức; hạn chế đi lại, rời vị trí trong thời gian diễn ra hội nghị. Đối với hội trường rộng, đại biểu được bố trí ngồi tập trung tại các hàng ghế đầu. Cán bộ, đảng viên được yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu tài liệu; tập trung theo dõi, ghi chép và tiếp thu đầy đủ nội dung; không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trong thời gian diễn ra hội nghị. Đại biểu tham dự hội nghị thực hiện trang phục lịch sự, gọn gàng, đúng quy định của cơ quan và đeo thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ đại biểu (nếu có).

Đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Theo công văn, qua theo dõi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra sáng 30/6, một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm lề lối, nền nếp học tập, quán triệt nghị quyết như Khánh Hòa, Tạp chí Cộng sản, Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao..., được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, bắt đầu từ hai hội nghị diễn ra ngày 1/7/2026, gồm Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp; Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức sẽ ghi hình, chụp ảnh tất cả các điểm cầu và báo cáo Thường trực Ban Bí thư ngay sau khi hội nghị kết thúc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh các địa phương, cơ quan, đơn vị không chấp hành nghiêm quy định.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của công văn.