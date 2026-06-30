Thể thao 360 Chặn đứng “Cơn lốc da cam” Hà Lan được đánh giá cao hơn Morocco trong màn đối đầu tại vòng 1/16. Tuy nhiên, trong một ngày “lốc” không đủ mạnh, “Cơn lốc da cam” đã bị chặn đứng, khi thất bại cay đắng trong loạt penalty cân não.

Morocco là đệ tứ anh hào của World Cup 2022 và là nhà đương kim vô địch châu Phi. Đội bóng đến từ Bắc Phi đang mơ viết lại câu chuyện cổ tích 4 năm về trước, khi họ đã trải qua vòng bảng rất ấn tượng, với các chiến thắng trước Scotland và Haiti, đồng thời cầm hòa Brazil để giành vé đi tiếp. HLV Mohamed Ouahbi sở hữu tập thể giàu tốc độ và tính tổ chức với những cái tên nổi bật như Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Ismael Saibari và tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi. Cùng với những ngôi sao có thể tạo nên khác biệt, lối chơi của Morocco thể hiện rất rõ sự cân bằng giữa công và thủ, đồng thời rất nguy hiểm trong các pha chuyển đổi trạng thái. Bên cạnh đó, sự chắc chắn ở hàng phòng ngự của Morocco cũng được xem là hậu phương vững chắc để tiền tuyến tiến lên.

Bên kia chiến tuyến, Hà Lan bước vào vòng 1/16 với sự tự tin rất lớn sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng. Đội bóng của HLV Ronald Koeman thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm, đặc biệt ở chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển và 3-1 trước Tunisia. Khả năng ghi bàn đều đặn của hàng công đang là điểm tựa lớn nhất của Hà Lan. Trong 12 trận gần nhất, "Cơn lốc da cam" đã ghi tới 38 bàn, đạt trung bình 3,17 bàn/trận. Đội bóng của HLV Ronald Koeman đã có tới 12 trận liên tiếp xé lưới đối phương, điều đó cho thấy sự ổn định rất cao trên hàng công. Với Gakpo, Malen, Brobbey cùng sự hỗ trợ từ Frenkie de Jong và Reijnders, Hà Lan có nhiều phương án để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Bước vào trận đấu, trong những phút đầu tiên Hà Lan và Morocco đều nhập cuộc một cách thận trọng, khi cả 2 đội duy trì cự ly đội hình rất chắc chắn từ sân nhà. Tuy nhiên, những phút sau đó là một hiệp đấu đầy vất vả nhưng cực kỳ xuất sắc của thủ môn 2 đội. Đầu tiên là 2 pha phản xạ xuất thần của thủ môn Verbuggen vào phút 19 và 20, cứu Hà Lan thoát thua trước cú đánh đầu cận thành của Brahim Diaz và cú nã đại bác của Hakimi. Sau đó là pha bay người cản phá đẹp mắt của thủ môn Bounou từ chối bàn thắng của Van De Ven cho Hà Lan ở phút thứ 43. Hiệp 1 trận đấu khép lại với tỉ số 0-0, khi Hà Lan một lần nữa thoát thua, sau khi Saibari dứt điểm hụt trong pha phối hợp đá phạt đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Hà Lan ở phút 45+3.

Bước sang hiệp 2, Morocco cho thấy khát vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích vào năm 2022. Đội bóng Bắc Phi tổ chức chơi pressing ngay trên phần sân của Hà Lan. Hàng loạt tình huống sóng gió được Morocco tạo ra trước khung thành của thủ thành Verbuggen trong hơn 20 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 2. Tấn công nhiều không hiệu quả, Morocco phải trả giá sau pha phản công đúng bản chất của cơn lốc da cam. Nhận đường chuyền của Weghorst từ giữa sân, Summerville có pha bứt tốc mạnh mẽ, trước khi ngã xuống sau pha truy cản của hai hậu vệ của Morocco, anh đã kịp chuyền ngang cho Cody Gakpo dứt điểm tung lưới Morocco, đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0 vào phút 72.

Sau bàn thua, Morocco không hề nao núng. Trung thành với lối chơi tấn công đầy cống hiến, đội bóng Bắc Phi đã có bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, khi cú đánh đầu chuẩn mực của Diop đã không cho Verbuggen một cơ hội nào để cản phá. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc giờ thi đấu chính thức, cả 2 đội phải thi đấu thêm 2 hiệp phụ. Cơ hội đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất thuộc về Hà Lan, nhưng tình huống nguy hiểm nhất thuộc về Morocco, tuy nhiên pha phản xạ xuất thần của thủ môn Verbruggen đã cứu thua ngoạn mục cho Hà Lan trước cú sút ở cự ly rất gần của Rahimi.

Hiệp phụ thứ 2 diễn ra khá cân bằng, khi cả hai đội đều khá thận trọng trong từng đường bóng. Không có bàn thắng nào được ghi thêm, cả hai phải dắt nhau vào loạt penalty cân não. Ở đây, Morocco là đội bản lĩnh hơn, với 3 quả đá thành công so với 2 quả của Hà Lan, qua đó đội bóng Bắc Phi đã giành chiếc vé thứ tư vào vòng 1/8 Word Cup 2026. Đối thủ sắp tới của Morocco là đồng chủ nhà Canada, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 5/7 (giờ HN).