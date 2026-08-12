Chân sút Pavithran của Malaysia đe dọa hàng thủ tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 Tiền đạo 21 tuổi Pavithran trở thành ngòi nổ nguy hiểm nhất của Malaysia với 2 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, sẵn sàng thử thách hàng thủ Việt Nam.

Màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của chân sút 21 tuổi Pavithran trong sơ đồ chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe được xem là ngòi nổ có khả năng tạo ra sự đột biến lớn nhất bên phía Bầy hổ Malaya.

Bứt phá ấn tượng từ nhân tố trẻ của Johor Darul Ta'zim II

Từng gặp áp lực tâm lý trong trận ra quân đối đầu Myanmar, Pavithran nhanh chóng lấy lại sự tự tin nhờ sự kiên nhẫn từ HLV Tan Cheng Hoe cùng lời động viên từ các đàn anh. Tiền đạo thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim II dần chứng minh anh không chỉ là một tài năng triển vọng mà đã sẵn sàng gánh vác hàng công tuyển quốc gia.

Dấu ấn đậm nét nhất của Pavithran tại vòng bảng chính là bàn thắng duy nhất giúp Malaysia vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia. Việc hai lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận xuyên suốt giai đoạn vòng bảng cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của chân sút 21 tuổi này lên lối chơi chung.

Pavithran (trái) đang có điểm rơi phong độ tốt trước trận bán kết ASEAN Cup. Ảnh: LĐBĐ Malaysia.

Thách thức lớn dành cho Nguyễn Thành Chung và hàng thủ Việt Nam

Về mặt chuyên môn, Pavithran mang đến cho Malaysia khả năng tạo đột biến cao nhờ tốc độ vượt trội và sự táo bạo trong các tình huống đối đầu 1v1 ở hành lang cánh. Sự hiện diện của tiền đạo trẻ này giúp các đợt lên bóng của Bầy hổ Malaya trở nên trực diện, giàu sức ép và khó lường hơn.

Nhiệm vụ phong tỏa một chân sút đang có tâm lý thăng hoa như Pavithran sẽ là bài toán không dễ giải cho hàng thủ Việt Nam. Những trung vệ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thành Chung cần duy trì sự tập trung tối đa, đặc biệt ở các tình huống tăng tốc bùng nổ của đối phương từ hai biên.

Nguyễn Thành Chung và các đồng đội nơi hàng thủ cần để ý đến Pavithran. Ảnh: VFF.

Động lực từ chảo lửa sân nhà trước trận đại chiến

Dù phải đối mặt với hệ thống phòng ngự tổ chức chặt chẽ của tuyển Việt Nam ở vòng bán kết, Pavithran coi đây là cơ hội lớn để khẳng định giá trị bản thân. Điểm tựa tinh thần quan trọng nhất của tiền đạo này chính là sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhà trên các khán đài rực lửa.

Chia sẻ trước trận đại chiến, Pavithran tự tin khẳng định rằng việc được thi đấu trên sân nhà lấp đầy khán giả là lợi thế lớn, và mục tiêu duy nhất của toàn đội vẫn là ra sân, chiến đấu hết mình để giành chiến thắng.

Sự kiềm tỏa không gian thi đấu của Pavithran sẽ là chìa khóa then chốt quyết định thành bại của hàng thủ Việt Nam. Màn chạm trán sắp tới tại bán kết ASEAN Cup 2026 không chỉ là cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện mà còn là thước đo bản lĩnh cho ngòi nổ trẻ tuổi này trước trật tự bóng đá khu vực.