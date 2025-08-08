Đánh bại Philippines 3-0, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại chặng 2 Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V-League) 2025.

Tối 8-8, tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Philippines tại trận mở màn chặng 2 Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V-League) 2025.

Sau 3 chiến thắng liên tiếp cùng với tỷ số 3-0 trước Philippines trong năm 2025, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ.

Các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận gặp Philippines. Ảnh: TRUNG KIÊN

Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ set 1 với điểm số 25-14.

Tuyển Philippines khởi đầu quyết tâm trong set 2, có thời điểm dẫn trước 18-14. Đội khách có 3 cơ hội giành điểm set-point nhưng để lỡ, trong khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi hay để thắng kịch tính 30-28.

Sau khi tuột mất cơ hội thắng set 2, tuyển Philippines mất tinh thần trong thời gian đầu set 3. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tạo cơ hội cho đội hình 2 ra sân với những Phạm Thị Hiền, Kim Thoa, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Phương... nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giành thắng lợi với điểm số 25-22.

Một pha bóng trong trận đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Philippines. Ảnh: TRUNG KIÊN

Thắng Philippines 3-0, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành 3 điểm, cùng với Thái Lan chia sẻ ngôi đầu. Trước đó, Thái Lan đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 (25-16, 25-16 và 25-21).

Ở lượt trận thứ hai chặng 2 SEA V-League 2025 diễn ra ngày 9-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia.

HOÀI PHƯƠNG

