An ninh trật tự Chàng trai Cơ Ho gần 20 năm miệt mài giữ bình yên nơi miền núi Phan Sơn Gần 20 năm gắn bó với công việc bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, anh Huỳnh Sẽ, người dân tộc thiểu số Cơ Ho ở thôn Boon Thớp, xã Phan Sơn (Lâm Đồng), vẫn lặng lẽ góp sức giữ bình yên cho thôn, bản.

Anh Huỳnh Sẽ (ngồi phía sau trên xe màu trắng) cùng lực lượng Công an xã Phan Sơn tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự

Người gần dân, sát địa bàn

Ở xã Phan Sơn, Huỳnh Sẽ là cái tên quen thuộc với nhiều người dân. Mới 38 tuổi nhưng anh đã có gần 20 năm tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và gần 10 năm tuổi Đảng.

Công việc luôn gắn liền với vất vả, hiểm nguy nhưng chưa khi nào anh Sẽ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, có mặt ở những “điểm nóng” bất kể ngày đêm.

“Được tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân là niềm vinh dự. Vì vậy, dù công việc nhiều lúc đối mặt với nguy hiểm, những đối tượng manh động sẵn sàng chống trả nhưng tôi chưa bao giờ lùi bước”, anh Sẽ chia sẻ.

Theo Đại úy K’ Sáng, Trưởng Công an xã Phan Sơn, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở giữ vai trò rất quan trọng. Bởi đây là những người gần dân, sát địa bàn và kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh tại thôn, bản. Công an xã Phan Sơn hiện có 15 người tham gia làm nhiệm vụ này. Trong đó, anh Huỳnh Sẽ là người được đánh giá cao bởi sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm.

Anh Huỳnh Sẽ báo cáo một vụ việc về an ninh, trật tự với Đại úy K' Sáng

“Anh Sẽ rất nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có việc là sẵn sàng tham gia ngay. Những người như anh Sẽ chính là cánh tay nối dài của lực lượng Công an xã”, Đại úy K’ Sáng thông tin.

Sự tận tụy ấy của anh Sẽ cũng được người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Chị Mơ Tiếp, một người dân ở thôn Boon Thớp cho biết, anh Sẽ là người gần gũi, nhiệt tình và được bà con rất tin tưởng.

“Bà con ở đây ai cũng biết Sẽ, quý mến anh. Có chuyện gì phức tạp về an ninh trật tự trong thôn là anh ấy đều có mặt giải quyết, không hề ngại khó”, chị Mơ Tiếp nói.

Những đóng góp thầm lặng

Gần 20 năm gắn bó với công việc bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, Huỳnh Sẽ sống chan hòa, gần gũi với bà con, rõ địa bàn và thường xuyên có mặt khi người dân cần. Những đóng góp ấy đôi khi rất âm thầm nhưng lại góp phần quan trọng để sự bình yên được giữ vững ngay từ cơ sở.

Với sự tận tâm, tận tụy trong công việc cùng nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an viên Huỳnh Sẽ nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là Công an tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch UBND xã Phan Sơn tặng giấy khen.

Nhưng đối với anh Sẽ, những phần thưởng ấy không phải là điều quan trọng nhất đối với bản thân mình. Điều khiến anh luôn gắn bó, tiếp tục với công việc là được gần dân, sát dân và được góp một phần sức mình để bà con trong thôn, xã có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Anh Huỳnh Sẽ (đứng đầu, đội mũ bảo hiểm) cùng lực lượng Công an xã tuyên truyền, vận động Nhân dân không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường

Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh, trật tự ở xã miền núi Phan Sơn được giữ vững ổn định; tội phạm và tệ nạn được kiềm chế; tai nạn giao thông được kéo giảm. Kết quả ấy là sự chung sức của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, những người trực tiếp tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở như anh Huỳnh Sẽ đã góp một phần không nhỏ.

Gần 20 năm qua, anh Sẽ vẫn bền bỉ với công việc của mình. Người đàn ông dân tộc thiểu số Cơ Ho chỉ đơn giản nghĩ rằng, còn sức thì còn làm “lá chắn” bảo vệ bà con, bảo vệ buôn làng.