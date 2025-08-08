Không cần AI hay máy in 3D, chàng trai 34 tuổi ở TP.HCM khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi tự tay làm mô hình báo tuyết sống động như thật, tinh xảo từng chi tiết.

“Tôi đã nhìn vào đôi mắt của mô hình báo tuyết, và cảm thấy như nó đang nhìn lại tôi”, Nguyễn Hải Âu (34 tuổi, TP.HCM) chia sẻ về khoảnh khắc anh biết rằng tác phẩm báo tuyết của mình thực sự "sống". Cũng chính mô hình này được cộng đồng mạng lan truyền, gọi đó là "một tuyệt phẩm thủ công không thua gì sản phẩm công nghệ hiện đại".

"Đẹp như mô hình do AI tạo ra, nhưng không ngờ đây là hoàn toàn là sản phẩm làm bằng tay"; "Nghệ nhân Việt Nam tay nghề đỉnh cao, một tác phẩm quá xuất sắc và có hồn"; "Cái hay ở chỗ là mô hình này rất có hồn, nhìn rất sợ"... là những lời khen dành cho tác phẩm của Hải Âu.

Trong thời đại công nghệ 3D, trí tuệ nhân tạo và in ấn kỹ thuật số thống trị trong lĩnh vực tạo hình, Nguyễn Hải Âu khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi tạo ra mô hình đầu báo tuyết tinh xảo đến mức nhiều người tưởng là sản phẩm của AI hoặc máy móc hiện đại. Tất cả đều được làm bằng tay, bằng con mắt quan sát tinh tế, kỹ thuật thủ công thuần túy, sự kiên nhẫn và đam mê đáng kinh ngạc.

Hải Âu nói anh vẫn muốn duy trì nặn tay để giữ được tính chất cá nhân trong từng sản phẩm.

Mô hình báo tuyết làm thủ công của Hải Âu.

Nguyễn Hải Âu theo đuổi nghệ thuật tạo hình hơn 10 năm nay. Tác phẩm đầu báo tuyết gây sốt của anh lấy cảm hứng từ nhân vật Tai Lung trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kung Fu Panda, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ chỉ sau ít giờ được đăng tải.

“Dù là nhân vật phản diện, Tai Lung vẫn là hình tượng giàu chiều sâu, mang khát vọng được công nhận, kiên cường và quyết liệt theo đuổi lý tưởng riêng. Tôi thấy bản thân mình trong đó, và muốn tái hiện hình ảnh ấy qua góc nhìn nghệ thuật", Hải Âu chia sẻ.

Không cần sự trợ giúp của công nghệ scan 3D hay AI tạo mẫu, anh bắt đầu từ việc nghiên cứu kỹ hình ảnh thực tế của loài báo tuyết - sinh vật quý hiếm, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút - rồi phác thảo, tạo khung, nặn đất sét, xử lý từng chi tiết làm lông bằng vải, cấu trúc cơ mặt... cho đến công đoạn “linh hồn” cuối cùng là đôi mắt.

Hải Âu mất khoảng 9 ngày để hoàn thành tác phẩm.

“Tác phẩm có hồn hay không nằm ở ánh mắt. Có lúc tôi phải sửa đến 4–5 lần chỉ để ánh nhìn ấy mang đúng cảm xúc mà tôi hình dung. Một cái liếc nhẹ cũng có thể thay đổi toàn bộ thần thái", chàng trai 34 tuổi cho biết.

Lý do chỉ làm phần đầu báo tuyết thay vì toàn thân, theo anh, là để tập trung tối đa vào biểu cảm. Làm toàn thân thì mất nhiều thời gian hơn và khiến người xem bị phân tán sự chú ý. Anh muốn mọi ánh nhìn đều dồn vào phần đầu, nơi truyền tải linh hồn của con vật.

Hải Âu mất khoảng 9 ngày để hoàn thành tác phẩm này, mỗi ngày dành từ 8 đến 10 tiếng làm việc liên tục. Đó là quá trình đòi hỏi cường độ tập trung cao, kỹ năng và đặc biệt là lòng kiên nhẫn. “Khi hoàn thiện đôi mắt trong khâu cuối cùng, có khoảnh khắc tôi cảm thấy như mô hình sống dậy. Đó là cảm xúc rất khó tả, vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc vì tôi biết mình vừa vượt qua một giới hạn mới của bản thân", anh nhớ lại.

Tạo ánh mắt có hồn là bước khó nhất khi tạo nên mô hình này.

Hải Âu không phải là cái tên xa lạ với những người quan tâm đến lĩnh vực tạo hình. Anh từng thực hiện nhiều dự án mô hình sinh vật tưởng tượng, linh vật dân gian và cả điêu khắc ứng dụng. Anh sử dụng nhiều loại vật liệu, từ đất sét polymer, đất sét công nghiệp đến foam và composite đều được lựa chọn linh hoạt tùy mục đích để truyền tải tinh thần và thể hiện bản sắc trong từng tác phẩm.

Ngoài vai trò nghệ nhân, Hải Âu còn điều hành một xưởng tạo hình chuyên về mô hình sinh vật, điêu khắc nghệ thuật và đào tạo học viên. Anh cho biết: “Chúng tôi hướng tới việc kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và kỹ thuật hiện đại để tạo ra những sản phẩm mang giá trị văn hóa và thẩm mỹ cao".

Cùng xem một số tạo hình ấn tượng khác của Nguyễn Hải Âu:

Tạo hình Hồ nữ Thanh Khâu.

Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Chim bạch phượng tinh xảo đến từng chi tiết.

Phượng hoàng ngũ sắc tung cánh được tạo hình bằng đất sét.

Các loại chim được nặn tinh xảo bằng đất sét.

Mô hình chú chó giống y như thật.

Anh từng thực hiện nhiều dự án mô hình sinh vật tưởng tượng.

Hải Âu sử dụng các loại vật liệu khác nhau, từ đất sét polymer, clay công nghiệp, đến foam và composite.

Các công nghệ hiện đại được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực tạo hình nhưng Hải Âu vẫn làm bằng tay.

Lý do anh duy trì nặn tay là để giữ được tính chất cá nhân trong từng sản phẩm.

Nhật Thùy