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    Thời sự Lâm Đồng

    Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Khắc Bình thăm, tặng quà người có công

    Quang Nhân 21/07/2026 15:15

    Sáng 21/7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ tại các xã Tân Lập, Tân Minh và Suối Kiết.

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    Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Rạt - vợ liệt sĩ

    Tại xã Tân Lập, đoàn đã đến thăm bà Châu Thị Thành (SN 1936, ngụ số 70 Quốc lộ 1A, thôn An Vinh), là vợ liệt sĩ Lê Tấn Phước. Hiện bà tuổi cao, sức yếu, sống cùng con gái làm nghề lao động thuê tại các vườn thanh long.

    Đoàn cũng đến thăm bà Nguyễn Thị Rạt (SN 1938, ngụ số 445 Quốc lộ 1A, thôn An Bình), là vợ liệt sĩ Trần Văn Hải. Hiện bà sống một mình, tuổi cao, sức yếu; con trai ở gần, thường xuyên chăm sóc bà.

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    Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm vợ liệt sĩ Lê Tấn Phước

    Tiếp đó, đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình tại xã Tân Minh, gồm: ông Trần Hữu Thông (SN 1958), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hiện nghỉ hưu và sinh sống cùng gia đình tại thôn 4; ông Nguyễn Toan (SN 1930), thân sinh liệt sĩ Nguyễn Lợi, hiện tuổi cao, sống một mình tại thôn 1; ông Dương Ngọc Phước (SN 1965), bệnh binh 61%, hiện sinh sống cùng gia đình tại thôn 2.

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    Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm gia đình ông Nguyễn Toan, là thân sinh liệt sĩ Nguyễn Lợi
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    Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Hữu Thông

    Tại xã Suối Kiết, đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Bá Nhú (thôn Bà Tá), là thương binh và ông Bùi Quang Bảo (thôn Suối Mơ), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động 80%.

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    Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Bá Nhú
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    Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, tặng quà cho gia đình ông Bùi Quang Bảo

    Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Khắc Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

    Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội.

    Quang Nhân Quang Nhân

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          Thời sự Lâm Đồng
          Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Khắc Bình thăm, tặng quà người có công
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