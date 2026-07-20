Thời sự Lâm Đồng Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Khắc Bình thăm, tặng quà người có công cách mạng Chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại xã Sơn Mỹ và phường Phước Hội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình tặng quà cho ông Lê Ngọc Trai (thôn Tân Mỹ - xã Sơn Mỹ) - bệnh binh 61%

Tại xã Sơn Mỹ, đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Thắng Hải) - mẹ liệt sĩ Hoàng Tuấn; ông Trần Duy Tưởng (thôn Bàu Giêng) - thương binh; ông Lê Ngọc Trai (thôn Tân Mỹ) - bệnh binh 61%; bà Trần Thị Mai (thôn Phò Trì) - thương binh, đồng thời là người hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù, đày.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình tặng quà cho bà Trần Thị Mai (thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ) - thương binh

Tại mỗi gia đình, đồng chí Nguyễn Khắc Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình tặng quà Mẹ Nguyễn Thị Hoa (thôn Thắng Hải, xã Sơn Mỹ) - mẹ liệt sĩ Hoàng Tuấn

Đặc biệt, tại gia đình Mẹ Nguyễn Thị Hoa - mẹ liệt sĩ Hoàng Tuấn, đồng chí xúc động tri ân sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam đã tiễn con lên đường vì độc lập, tự do của dân tộc; mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần cho con cháu và cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình tặng quà cho gia đình ông Trần Duy Tưởng (thôn Bàu Giêng, xã Sơn Mỹ) - thương binh

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình cũng đề nghị cấp ủy , chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công. Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách luôn được sống trong sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà tại phường Phước Hội. Đoàn đã thăm ông Nguyễn Văn Dũng (thương binh 91%), ông Phan Thanh Bình (thương binh 72%), bà Lâm Hồng Oanh (người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày) và bà Nguyễn Thị Trinh (bệnh binh 61%).

Những phần quà được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội.