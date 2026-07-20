Thể thao 360 Chào đón Tân vương World Cup 2026 đã chào đón Tân vương, khi Tây Ban Nha xuất sắc vượt qua nhà đương kim vô địch Argentina với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu nhiều cảm xúc.

Hành trình vào đến trận chung kết World Cup 2026 của Argentina thực sự đầy gian khó, đặc biệt là từ vòng knock-out, nhưng cũng vì thế mà bản lĩnh của nhà ĐKVĐ thể hiện cực kỳ ấn tượng. Bằng sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Lionel Scaloni, cùng với sự dẫn dắt của Lionel Messi, đội bóng xứ sở Tango lần lượt vượt qua mọi chướng ngại để đi đến trận quyết đấu cuối cùng, nhằm bảo vệ ngôi vương trước Tây Ban Nha. Nhìn lại những trận đấu của Messi và các đồng đội từ vòng knock-out mới cảm nhận được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ. Lúc thì phải sang đến hiệp phụ, lúc thì thắng ở những phút bù giờ… mặt khác đó là thần may mắn đang đứng về đội bóng Nam Mỹ trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Gần như bất kỳ lúc nào nhà đương kim vô địch thế giới cảm thấy bế tắc, bất lực nhất thì lúc đó sẽ lại có một ngôi sao xuất hiện để đưa Argentina vượt ải khó khăn và đi tiếp đến trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, một cánh én không thể mãi làm nên mùa xuân, Messi không thể cứu Argentina ở trận đấu cuối cùng.

Ở phía đối diện, Tây Ban Nha đang cho thấy họ là một đội bóng bất khả chiến bại tại World Cup 2026. Từ đầu World Cup 2026 đến giờ, ngoại trừ trận ra quân hòa 0-0 thiếu thuyết phục trước Cape Verde, còn lại Tây Ban Nha thi đấu vô cùng ấn tượng. Họ toàn thắng 6 trận sau đó trong hành trình chinh phục Cúp vàng, trong đó có những chiến thắng oanh liệt 1-0 trước Bồ Đào Nha và mới đây nhất là trận thắng 2-0 trước ứng cử viên vô địch Pháp. Đội bóng xứ sở đấu bò không chỉ có những nhân sự đồng đều ở các tuyến, do vậy họ luôn thi đấu gắn kết, trong một lối chơi có cấu trúc vô cùng chặt chẽ. Cách đá chủ động giành quyền kiểm soát bóng để không cho đối thủ chơi bóng và dồn ép những kẻ ở bên kia chiến tuyến đến nghẹt thở của "Bò tót", khiến cho mọi chiến thuật của đối phương gần như bị vô hiệu hóa. Và trong một ngày “Bò tót” khóa chặt được Messi, họ đã biến Argentina thành Cựu Vương, bằng chiến thắng tối thiểu 1-0.

Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo về thế trận nhưng các pha dứt điểm của Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo hay cả hai trung vệ Pau Cubarsí và Laporte đều có cơ hội dứt điểm, nhưng thủ môn Emiliano Martínez vẫn chơi xuất sắc. Thậm chí trong suốt thời gian thi đấu chính thức các cầu thủ Argentina còn không tung ra nổi pha dứt điểm nào về phía khung thành thủ môn Unai Simon bên phía Tây Ban Nha. Không những vậy Argentina còn phải chơi thiếu người khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 90+3. Việc chơi thiếu người khiến Argentina chỉ còn biết lùi sâu chịu trận trước các đợt lên bóng của Tây Ban Nha trong hiệp phụ.

Trước sức tấn công như vũ bão của Tây Ban Nha, sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martínez chỉ giúp cho Argentina đứng vững hết hiệp phụ thứ nhất. Chỉ hơn 40 giây sau khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu, bóng được Pedro Porro treo từ cánh phải theo hướng lên bóng của Bò tót để Nico Williams xâm nhập vòng cấm đánh đầu chuyền ra cho Ferran Torres tung cú volley chân trái tung nóc lưới khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina. Nỗ lực làm nên cuộc lội ngược dòng trong những phút cuối cùng của Argentina chỉ khiến cho trận đấu thêm phần hấp dẫn. Bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0, Tây Ban Nha đã trở thành vị vua mới của bóng đá thế giới.