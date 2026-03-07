Đất nước con người Chất liệu bản địa kể bản sắc Việt Việc thời trang Việt xuất hiện trên những sàn diễn thời trang quốc tế: Milan (Italy), Paris (Pháp) New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia)... cho thấy nỗ lực đưa giá trị Việt ra thế giới của các nhà thiết kế người Việt Nam. Nó càng thêm đặc biệt vì ngôn ngữ thời trang Việt được kể trên nền chất liệu bản địa - tơ lụa Bảo Lộc và thổ cẩm Tây Nguyên.

Tơ lụa Bảo Lộc - chất liệu của thời trang hiện đại

Theo chia sẻ của ông Huỳnh Tấn Phước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vietnam Silk House, đơn vị hợp danh với nhà thiết kế Minh Hạnh trong nhiều sự kiện thời trang - thì những sự kiện thời trang mà nhà thiết kế Minh Hạnh góp mặt đó đều là những hành trình kể về bản sắc Việt bằng ngôn ngữ thời trang. Những câu chuyện về tơ lụa Bảo Lộc, từ đôi bàn tay chai rám của người nông dân chăm chút từng luống dâu đến đôi bàn tay tỉ mỉ của người thợ dệt miệt mài bên khung cửi, từ những nong nén kén tằm mang màu vàng óng đến những sợi tơ tằm trắng muốt, rồi những câu chuyện về thổ cẩm Tây Nguyên, những câu chuyện của những nghệ nhân dệt thổ cẩm cần mẫn gìn giữ nghề thủ công truyền thống...

Tất cả những câu chuyện nói trên đã được cộng đồng ở những nơi đến của nhà thiết kế Minh Hạnh lắng nghe, trân trọng. “Thời trang, nhìn ở một tầng nghĩa khác, đấy không chỉ là câu chuyện các kiểu mốt thời thượng, nó còn là câu chuyện của bản sắc, văn hóa, lịch sử. Những bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế Minh Hạnh đã gián tiếp khẳng định giá trị cốt lõi của thời trang chính là chiều sâu văn hóa”, ông Huỳnh Tấn Phước chia sẻ.

Trở về từ Malaysia sau khi tham gia một sự kiện thời trang tại đó, nhà thiết kế K’Jona - ở phường Cam Ly - Đà Lạt tâm sự: “Sáng tạo từ nền di sản - chất liệu bản địa, cụ thể ở đây là thổ cẩm Tây Nguyên, ngoài việc tạo thế cạnh tranh về tính xác thực của địa văn hóa - tức bản sắc Việt, còn là trách nhiệm của nhà thiết kế thời trang trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nó cũng là niềm tự hào về những giá trị bản địa Việt đang từng bước lan xa ở những hệ giá trị thời trang ngoài lãnh thổ Việt Nam”.

Thực tế cho thấy, việc các nhà thiết kế như nhà thiết kế Minh Hạnh, nhà thiết kế K’Jona... liên tục xuất hiện trên những sàn diễn thời trang quốc tế phần nào thể hiện tâm thế hội nhập hệ sinh thái thời trang toàn cầu của thời trang Việt. Trên những sàn diễn đó, sự hiện diện của ngôn ngữ thời trang Việt, ấy là lời khẳng định về giá trị Việt - giá trị được kiến tạo từ một nền văn hóa lâu đời.

Theo nhà thiết kế K’Jona, chất liệu thổ cẩm Tây Nguyên hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những thiết kế thời trang đương đại. Phía sau mỗi tấm vải thổ cẩm là cả câu chuyện dài về nghệ nhân - những đôi bàn tay âm thầm dệt nên những ký ức cộng đồng. Tương tự, đằng sau những tấm tơ lụa Bảo Lộc vẫn còn vương mùi nắng là biết bao sự nhẫn nại của các thợ dệt tơ lụa. Nó là cả một câu chuyện dài, bao tâm huyết của người thợ dệt tơ lụa.

Việc thời trang Việt xuất hiện trên những sàn diễn quốc tế trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghề thủ công Việt. Qua ngôn ngữ thời trang Việt, những người vốn đã quen nhìn trong hệ giá trị thời trang phương Tây phải nhìn lại giá trị của chất liệu bản địa Việt. Thời trang Việt vì thế là lời khẳng định bản sắc Việt, cùng khát vọng hội nhập hệ sinh thái giá trị thời trang toàn cầu.