CHDC Congo 3-1 Uzbekistan: CHDC Congo giành chiến thắng Trận đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan tại Mercedes-Benz Stadium mang tính chất sống còn khi cả hai đội đều chưa biết mùi chiến thắng sau những lượt trận đầu tiên.

CHDC Congo 3 - 1 Uzbekistan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu CHDC Congo tiếp đón Uzbekistan.

10' BÀN THẮNG! Uzbekistan (0-1) Phút 10': E. Shomurodov (Uzbekistan) lập công (kiến tạo: A. Mozgovoy). Tỷ số: 0 - 1.

17' VAR Phút 17': Goal Disallowed - Foul — N. Mbuku (CHDC Congo).

21' Thẻ vàng Phút 21': N. Sadiki (CHDC Congo) nhận thẻ vàng (Roughing).

43' Thẻ vàng Phút 43': A. Khusanov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.

45+5' Thẻ vàng Phút 45+5': N. Mbuku (CHDC Congo) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': S. Nasrullaev (Uzbekistan) nhận thẻ vàng (Holding).

51' Thay người Phút 51' (CHDC Congo): C. Bakambu vào sân thay F. Mayele.

59' Thay người Phút 59' (Uzbekistan): O. Shukurov vào sân thay O. Khamrobekov.

59' Thay người Phút 59' (Uzbekistan): D. Khamdamov vào sân thay A. Ganiev.

62' Thẻ vàng Phút 62': S. Moutoussamy (CHDC Congo) nhận thẻ vàng (Tripping).

68' BÀN THẮNG! CHDC Congo (1-1) Phút 68': Y. Wissa (CHDC Congo) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

72' Thay người Phút 72' (CHDC Congo): B. Cipenga vào sân thay T. Bongonda.

72' Thay người Phút 72' (CHDC Congo): S. Moutoussamy vào sân thay N. Mukau.

72' Thay người Phút 72' (CHDC Congo): N. Mbuku vào sân thay M. Elia.

73' Thay người Phút 73' (Uzbekistan): A. Fayzullaev vào sân thay O. Urunov.

78' BÀN THẮNG! CHDC Congo (2-1) Phút 78': F. Mayele (CHDC Congo) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

82' Thay người Phút 82' (Uzbekistan): J. Urozov vào sân thay I. Sergeev.

82' Thay người Phút 82' (Uzbekistan): A. Mozgovoy vào sân thay J. Iskanderov.

83' Thay người Phút 83' (CHDC Congo): A. Masuaku vào sân thay J. Kayembe.

90+1' BÀN THẮNG! CHDC Congo (3-1) Phút 90+1': Y. Wissa (CHDC Congo) lập công (kiến tạo: M. Elia). Tỷ số: 3 - 1.

KT Kết thúc: CHDC Congo 3-1 Uzbekistan Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 08:35 28/06/2026

Cuộc đối đầu giữa CHDC Congo và Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06/2026 tại sân vận động Mercedes-Benz Stadium không chỉ đơn thuần là một trận đấu vòng bảng. Đây là bài kiểm tra về bản lĩnh và khả năng chịu đựng áp lực của hai đội bóng đang ở thế chân tường trong chiến dịch World Cup lần này.

CHDC Congo và hy vọng mong manh

Bước vào lượt trận này, CHDC Congo đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ gần đây của đại diện đến từ châu Phi không thực sự ấn tượng khi họ trải qua một trận hòa và một trận thua trong hai lần ra sân gần nhất. Dù vậy, 1 điểm quý giá có được vẫn giúp họ duy trì quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Lối chơi của CHDC Congo cho thấy sự nỗ lực nhưng vẫn thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để kết liễu đối thủ. Trong bối cảnh hiện tại, họ buộc phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu. Trận đấu tới sẽ là cơ hội để họ chứng minh rằng trận hòa trước đó không phải là kết quả của sự may mắn.

Uzbekistan: Không còn đường lui

Ở phía bên kia chiến tuyến, Uzbekistan đang đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất. Sau hai lượt trận, đại diện châu Á vẫn chưa có được điểm số nào và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Với hai trận thua liên tiếp, tinh thần của các cầu thủ Uzbekistan chắc chắn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong bóng đá, những đội bóng không còn gì để mất thường trở nên nguy hiểm nhất. Uzbekistan buộc phải dồn toàn lực cho mặt trận tấn công vì chỉ có một chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp. Việc chưa có điểm số nào buộc đội bóng này phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu, có thể là một lối chơi mạo hiểm hơn ngay từ những phút đầu tiên tại Mercedes-Benz Stadium.

Kịch bản tại Mercedes-Benz Stadium

Nhìn chung, đây là một trận đấu mà cả hai đội đều khát khao chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. CHDC Congo có lợi thế tâm lý nhẹ nhàng hơn nhờ 1 điểm lận lưng, trong khi Uzbekistan sẽ phải chơi với tâm thế không còn đường lui. Sự thận trọng có thể sẽ hiện diện trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng khi thời gian trôi dần về cuối, trận đấu hứa hẹn sẽ bùng nổ khi cả hai buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng.

Điểm mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến và tận dụng các tình huống cố định. Với tính chất quan trọng của một trận đấu tại World Cup, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến cái giá rất đắt cho tham vọng của cả hai quốc gia.

Phong độ gần đây của CHDC Congo

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thua)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

09/06/2026: CHDC Congo 1-2 Chile (Thua)

04/06/2026: CHDC Congo 0-0 Đan Mạch (Hòa)

01/04/2026: CHDC Congo 1-0 Jamaica (Thắng)

Phong độ gần đây của Uzbekistan

24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thua)

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thua)

09/06/2026: Hà Lan 2-1 Uzbekistan (Thua)

02/06/2026: Canada 2-0 Uzbekistan (Thua)

30/03/2026: Uzbekistan 0-0 Venezuela (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ CHDC Congo 3 1 LD Uzbekistan 4 0 LL

Phong độ và thống kê đội

CHDC Congo (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Uzbekistan (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 2 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 8 bàn (TB: 4.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Congo DR: Không có thông tin chấn thương

Uzbekistan: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Congo DR

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Congo DR or draw

Cập nhật đội hình lúc 05:55 28/06/2026

Đội hình chính thức

CHDC Congo

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Sebastien Desabre

Đội hình xuất phát:

1. Lionel Mpasi Nzau (G)

2. Aaron Wan-Bissaka (D)

22. Chancel Mbemba (D)

4. Axel Tuanzebe (D)

26. Arthur Masuaku (D)

7. Nathanaël Mbuku (M)

8. Samuel Moutoussamy (M)

14. Noah Sadiki (M)

9. Brian Cipenga (M)

20. Yoane Wissa (F)

17. Cédric Bakambu (F)

Dự bị:

21. Matthieu Epolo

16. Timothy Fayulu

5. Dylan Batubinsika

24. Gedeon Kalulu

12. Joris Kayembe

3. Steve Kapuadi

15. Aaron Tshibola

18. Charles Pickel

11. Gaël Kakuta

10. Théo Bongonda

25. Edo Kayembe

6. Ngal'ayel Mukau

19. Fiston Mayele

13. Meschak Elia

23. Simon Banza

Uzbekistan

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Fabio Cannavaro

Đội hình xuất phát:

12. Abduvokhid Nematov (G)

2. Abdukodir Khusanov (D)

26. Jakhongir Urozov (D)

5. Rustam Ashurmatov (D)

3. Khozhiakbar Alizhonov (M)

6. Akmal Mozgovoy (M)

7. Otabek Shukurov (M)

13. Sherzod Nasrullaev (M)

17. Dostonbek Khamdamov (F)

22. Abbosbek Fayzullaev (F)

14. Eldor Shomurodov (F)

Dự bị: