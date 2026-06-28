CHDC Congo 3-1 Uzbekistan: Cú đúp của Wissa đưa Báo đen lách khe cửa hẹp World Cup Ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1 nhờ sự bùng nổ của Yoane Wissa trong hiệp hai, CHDC Congo chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup với tư cách đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Trận đấu quyết định tại lượt cuối bảng K World Cup đã diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. CHDC Congo, trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, đã trình diễn một hiệp hai rực lửa để lội ngược dòng thành công trước Uzbekistan, đại diện châu Á đã chơi đầy nỗ lực nhưng thiếu đi sự bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Sự nghiệt ngã của VAR và khởi đầu choáng váng

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên được khoảng 20 giây, lưới của CHDC Congo đã rung lên sau pha dứt điểm của Eldor Shomurodov. Tuy nhiên, niềm vui của Uzbekistan ngắn chẳng tày gang khi công nghệ VAR xác định tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị. Dẫu vậy, đội bóng Trung Á không phải tiếc nuối quá lâu.

Phút thứ 10, tận dụng đường chuyền sắc bén của Mozgovoy, Shomurodov thực hiện pha lốp bóng điệu nghệ đánh bại thủ thành MPasi, mở tỷ số 1-1 cho Uzbekistan. Bàn thắng sớm giúp Uzbekistan tự tin triển khai lối chơi phòng ngự phản công khó chịu, đẩy CHDC Congo vào thế bám đuổi đầy áp lực.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở phút 17 khi Mbuku đưa được bóng vào lưới Uzbekistan. Một lần nữa, VAR lại trở thành tâm điểm khi từ chối bàn thắng của đại diện châu Phi do lỗi phạm lỗi trước đó của cầu thủ lập công. Hiệp một khép lại với ưu thế mong manh nghiêng về phía Uzbekistan trong một thế trận đôi công đầy hấp dẫn nhưng thiếu đi sự sắc bén cuối cùng.

Yoane Wissa và bước ngoặt từ Ngoại hạng Anh

Bước sang hiệp hai, HLV của CHDC Congo thực hiện những điều chỉnh chiến thuật nhằm gia tăng sức ép. Đội bóng áo xanh đẩy cao đội hình, khai thác triệt để tốc độ ở hai hành lang cánh. Phút 68, nỗ lực hãm thành của họ được đền đáp bằng một quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ Uzbekistan.

Trên chấm 11m, Yoane Wissa – tiền đạo đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho Newcastle – đã không mắc sai lầm nào để san bằng tỷ số 1-1. Bàn thắng này như trút bỏ gánh nặng tâm lý cho các cầu thủ CHDC Congo.

Wissa tỏa sáng giúp CHDC Congo đoạt vé vào vòng knock-out

Thừa thắng xông lên, CHDC Congo liên tục dồn ép đối thủ. Phút 78, Mayele tận dụng pha lộn xộn trước khung thành để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Uzbekistan buộc phải dồn toàn lực lên tấn công trong những phút cuối, nhưng chính điều này đã khiến họ lộ ra những khoảng trống chết người phía sau.

Phút 90+1, từ một pha phản công mẫu mực, Elia kiến tạo thuận lợi để Wissa hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 đầy cảm xúc. Kết quả này giúp CHDC Congo kết thúc vòng bảng với 4 điểm, đủ điều kiện để đoạt vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Uzbekistan chia tay giải đấu với 0 điểm sau 3 trận toàn thua.

Thông số trận đấu

Thông số CHDC Congo Uzbekistan Tỷ số 3 1 Ghi bàn Wissa (68' pen, 90+1'), Mayele (78') Shomurodov (10') Thẻ vàng 1 2 Kiểm soát bóng 54% 46%

Đội hình thi đấu

CHDC Congo: MPasi, Masuaku, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Moutoussamy, Cipenga, Noah Sadiki, Bakambu, Mbuku, Wissa.

Uzbekistan: Nematov, Khusanov, Urozov, Ashurmatov, Alizhonov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Khamdamov, Fayzullaev, Shomurodov.