CHDC Congo ngược dòng hạ Uzbekistan 3-1: Yoane Wissa đưa 'Báo gấm' vào vòng 1/16 Màn trình diễn chói sáng của Yoane Wissa với cú đúp bàn thắng đã giúp CHDC Congo lội ngược dòng ngoạn mục trước Uzbekistan, giành vé đi tiếp và loại Hàn Quốc khỏi World Cup 2026.

Trong một trận cầu mang tính chất sinh tử tại lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, CHDC Congo đã viết nên một kịch bản đầy cảm xúc. Từ thế bị dẫn bàn sớm và chịu áp lực tâm lý nặng nề, đoàn quân của "Những chú Báo gấm" đã trỗi dậy mạnh mẽ trong hiệp hai để giành chiến thắng 3-1, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out.

CHDC Congo giành thắng lợi chung cuộc trước Uzbekistan. Ảnh: Getty Images.

Cú sốc sớm từ Eldor Shomurodov

Uzbekistan, dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Cannavaro, đã nhập cuộc với sự tự tin cao độ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã khiến lưới của CHDC Congo rung lên nhưng bàn thắng của Eldor Shomurodov không được công nhận do lỗi việt vị. Tuy nhiên, các cổ động viên Uzbekistan cũng không phải chờ đợi lâu.

Phút thứ 10, Shomurodov thực hiện pha bứt tốc thông minh bên hành lang trái, vượt qua sự truy cản của hậu vệ kỳ cựu Aaron Wan-Bissaka. Tiền đạo này tung cú lốp bóng tinh tế đánh bại thủ thành Lionel Mpasi, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp Uzbekistan làm chủ thế trận, trong khi CHDC Congo tỏ ra lúng túng trong việc triển khai bóng.

VAR và sự nghiệt ngã của hiệp một

CHDC Congo không chấp nhận đầu hàng. Phút 17, Arthur Masuaku có pha kiến tạo chuẩn xác để Nathanael Mbuku dứt điểm tung lưới đối phương. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng châu Phi ngắn chẳng tày gang. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Mbuku đã phạm lỗi trước đó và từ chối bàn thắng.

Khoảng thời gian sau quãng nghỉ uống nước (Hydration Break), CHDC Congo nỗ lực đẩy cao đội hình. Yoane Wissa bắt đầu cho thấy sự nguy hiểm với những pha xâm nhập vòng cấm, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu đi độ sắc lẹm cần thiết để mang về bàn gỡ trước khi hiệp một khép lại.

Bước ngoặt từ sai lầm của trung vệ Man City

Bước sang hiệp hai, sức ép mà CHDC Congo tạo ra ngày một lớn. Trong khi hàng công Uzbekistan bắt đầu bộc lộ sự mệt mỏi, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 66. Abdukodir Khusanov – trung vệ đang thuộc biên chế Manchester City – đã có tình huống phạm lỗi thiếu kinh nghiệm với Yoane Wissa trong vòng cấm.

Yoane Wissa sắm vai người hùng của CHDC Congo. Ảnh: Getty Images.

Trên chấm 11m, Yoane Wissa bình tĩnh đánh bại Abduvohid Nematov, quân bình tỷ số 1-1 ở phút 68. Bàn thắng này như một liều thuốc kích thích tinh thần cực mạnh cho các cầu thủ áo trắng. Chỉ 10 phút sau, Fiston Mayele tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ Uzbekistan để thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Ấn định chiến thắng và tấm vé lịch sử

Những phút bù giờ, Uzbekistan dồn toàn lực lên tìm bàn gỡ nhưng lại rơi vào cái bẫy phản công. Phút 90+1, Yoane Wissa hoàn tất cú đúp với cú sút chân phải quyết đoán, ấn định thắng lợi 3-1. Kết quả này giúp CHDC Congo lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/16 với tư cách là một trong những đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Đội hình ra sân của CHDC Congo và Uzbekistan. Ảnh: Bongda.com.vn.

Thắng lợi của CHDC Congo cũng trực tiếp khiến Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của "Những chú Báo gấm" tại vòng knock-out sẽ là tuyển Anh – một thử thách cực đại nhưng hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực phi thường mà họ đã trình diễn.

Thống kê trận đấu: