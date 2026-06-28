CHDC Congo quyết đấu Uzbekistan: Bầy báo dồn toàn lực cho tấm vé vớt tại World Cup 2026 Đối diện kịch bản bị loại sớm, CHDC Congo buộc phải giành 3 điểm trước Uzbekistan tại sân Mercedes-Benz để duy trì hy vọng đi tiếp qua suất dành cho đội hạng ba xuất sắc.

Trận đấu cuối cùng tại bảng K World Cup 2026 giữa CHDC Congo và Uzbekistan không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu về mặt tỷ số, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng của bóng đá châu Phi. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Sebastien Desabre đang ở thế chân tường với vỏn vẹn 1 điểm, buộc họ phải giành chiến thắng bằng mọi giá để cạnh tranh suất vào vòng 32 đội thông qua nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bài toán tấn công của HLV Sebastien Desabre

Dưới thời chiến lược gia Sebastien Desabre, CHDC Congo nổi tiếng với lối chơi lỳ lợm và khó bị đánh bại. Minh chứng rõ nét nhất là thất bại sít sao 0-1 trước Colombia ở lượt trận thứ hai, nơi họ duy trì được sự kỷ luật cho đến phút 76. Tuy nhiên, sự thực dụng này đang trở thành con dao hai lưỡi khi "Bầy báo" đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

CHDC Congo cần giành chiến thắng để chắc vé vào vòng knock-out. Ảnh: Reuters.

Để giải quyết bài toán ghi bàn, HLV Desabre được dự báo sẽ từ bỏ sơ đồ thiên về phòng ngự để chuyển sang hệ thống bốn hậu vệ, nhằm tăng cường quân số cho mặt trận tấn công. Mọi kỳ vọng lúc này được đổ dồn vào bộ đôi Yoane Wissa và Cedric Bakambu. Trong khi Wissa là cái tên duy nhất của đội đã thông nòng tại giải đấu năm nay, thì kinh nghiệm của lão tướng Bakambu – người đang nắm giữ kỷ lục 21 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia – sẽ là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Uzbekistan và cuộc khủng hoảng dưới thời Fabio Cannavaro

Trái ngược với sự lỳ lợm của đối thủ, Uzbekistan đang trải qua một kỳ World Cup thảm họa. Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Fabio Cannavaro, đại diện Trung Á vẫn chưa có được điểm số nào, để thủng lưới tới 8 bàn và chỉ ghi được 1 bàn sau hai trận. Hiệu số -7 khiến cơ hội đi tiếp của Uzbekistan gần như chỉ còn tồn tại trên lý thuyết.

Phong độ sa sút với 4 thất bại liên tiếp khiến tinh thần của các cầu thủ Uzbekistan chạm đáy. Lối chơi thiếu kết nối và hàng phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm trước các đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha hay Colombia đã biến họ trở thành "kho điểm" tại bảng K. Trong bối cảnh đó, việc vùng lên để tạo nên bất ngờ trước một CHDC Congo đang khát điểm là thử thách cực đại đối với thầy trò Cannavaro.

Thống kê trước trận đấu

Dựa trên dữ liệu từ hai lượt trận đầu tiên, CHDC Congo sở hữu những chỉ số chuyên môn vượt trội so với đối thủ trực tiếp:

Chỉ số CHDC Congo Uzbekistan Điểm số 1 0 Bàn thắng/Bàn thua 0/1 (trận gần nhất) 1/8 (tổng số) Hiệu số -1 -7 Phong độ gần nhất Hòa - Thua Thua - Thua

Dù được đánh giá nhỉnh hơn, áp lực tâm lý vẫn là rào cản lớn nhất đối với CHDC Congo. Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều đội bóng lớn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường vì không chịu nổi sức ép trong trận cầu sinh tử. Nếu không thể cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội, "Bầy báo" hoàn toàn có thể phải trả giá đắt trước một Uzbekistan không còn gì để mất.