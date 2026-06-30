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    Chế độ đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc

    30/06/2026 12:06

    Anh của ông Đinh Đoàn sinh năm 1954, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã, có thời gian công tác qua các chức vụ liên tục từ năm 1980 đến năm 1997, nghỉ việc từ tháng 3/1997. Hiện nay anh của ông chưa được hưởng chế độ của cán bộ xã già yếu nghỉ việc.

    Ông Đoàn hỏi, anh của ông có thuộc đối tượng hưởng chế độ BHXH đối với cán bộ xã già yếu nghỉ trước năm 1997 không, nếu được thì thủ tục cần những gì?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Chế độ đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc được thực hiện theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

    Vì vậy, đề nghị ông Đinh Đoàn liên hệ với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (Sở Nội vụ) để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể.


    Theo baochinhphu.vn
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