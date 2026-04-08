Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm

Bà Nguyễn Thị Phương Anh (TPHCM) là giáo viên tiểu học, làm chủ nhiệm lớp, kiêm nhiệm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân và Chi uỷ viên. Bà Phương Anh hỏi, công tác kiêm nhiệm Chi uỷ viên có được giảm định mức tiết dạy không? Số tiết tối đa bà được giảm theo định mức tiết dạy là bao nhiêu với cả 3 nhiệm vụ kiêm nhiệm?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông hiện được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 7/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định của Thông tư này, giáo viên làm nhiệm vụ chủ nhiệm lớp được giảm 4 tiết dạy trong một tuần; giáo viên kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Thanh tra nhân dân được giảm 2 tiết dạy trong một tuần. Đồng thời, mỗi giáo viên không được kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ thuộc các nhóm nhiệm vụ được quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Thông tư.

Đối với trường hợp giáo viên được bầu làm Chi ủy viên, Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT không quy định chế độ giảm định mức tiết dạy hoặc quy đổi tiết dạy cụ thể cho chức danh này. Vì vậy, không có căn cứ để áp dụng chế độ giảm định mức tiết dạy theo các quy định hiện hành đối với giáo viên giữ chức danh Chi ủy viên.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT, đối với các nhiệm vụ chưa được quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy hoặc quy đổi ra tiết dạy, Hiệu trưởng nhà trường có thẩm quyền xem xét, quyết định số tiết quy đổi phù hợp trên cơ sở mức độ phức tạp, khối lượng công việc thực tế của nhiệm vụ được giao. Việc quyết định phải được thực hiện sau khi lấy ý kiến của các Phó Hiệu trưởng, cấp ủy, tổ trưởng và tổ phó tổ chuyên môn, đồng thời bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và bảo đảm công bằng trong việc thực hiện chế độ làm việc đối với giáo viên.