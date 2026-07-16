Ông Võ Chí Thanh là Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ, trực tiếp làm công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại địa bàn.

Ông Thanh đang giữ ngạch chuyên viên, chưa được chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp Quản lý bảo vệ rừng. Ông hỏi, ông có được hưởng phụ cấp chuyên trách bảo vệ rừng theo Điều 66 Nghị định số 42/2026/NĐ-CP hay không?

Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện từ ngày 01/01/2012, đến năm 2016 là Giám đốc, trực tiếp làm công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại địa bàn. Sau đó, do sắp xếp, sáp nhập các ban quản lý rừng phòng hộ của tỉnh, ông Thanh được bổ nhiệm làm Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ.

Ông Thanh hỏi, nếu ông được hưởng phụ cấp cho chuyên trách bảo vệ rừng theo Điều 66 Nghị định số 42/2026/NĐ-CP, thì thời gian này có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nghề hay không?

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 66 Nghị định số 42/2026/NĐ-CP) quy định:

"Viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng được hưởng chế độ lương, phụ cấp như Kiểm lâm (trừ phụ cấp công vụ) và chế độ khác theo quy định của pháp luật".

Theo đó, đối tượng áp dụng là viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP.

Việc xác định đối tượng, điều kiện áp dụng chế độ lương, phụ cấp như Kiểm lâm và các chế độ khác được thực hiện căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và các điều kiện áp dụng theo quy định của từng chế độ, chính sách; đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về tiền lương, phụ cấp và các quy định pháp luật có liên quan.

Hiện nay, chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với Kiểm lâm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm.

Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều và Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC.

Đề nghị ông liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh hoặc cơ quan quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, rà soát, xác định đối tượng, điều kiện áp dụng và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.