Ông Nguyễn Đình Tâm (Lào Cai) công tác trong ngành thú y được hơn 20 năm. Sau khi giải thể trạm thú y, ông chuyển về Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã, vẫn được phân công thực hiện nhiệm vụ về thú y.

Ông Tâm vẫn đang được xếp mã ngạch theo Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BTC. Ông hỏi, vậy ông có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi ngành theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 nữa hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Mục I Thông tư số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều quy định phạm vi, đối tượng áp dụng như sau:

"Công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc trực tiếp làm chuyên môn đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 09, 10, 11) thuộc biên chế trả lương trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước".

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5080/BNV-TL ngày 22/9/2017 về chế độ phụ cấp ưu đãi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có Văn bản số 8483/BNN-TCCB ngày 09/10/2017 về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức chuyên ngành bảo vệ thực vật và thú y gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Theo đó, các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 09 chuyển sang các mã số chức danh nghề nghiệp mới tương ứng ký hiệu các chữ số đầu là V.03., chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với các viên chức chuyên ngành bảo vệ thực vật, thú y vẫn tiếp tục được áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên Bộ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.