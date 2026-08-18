Chế độ Supermoon trên Xiaomi 17 Ultra ghép nhầm chi tiết Mặt Trăng vào ảnh chụp Mặt Trời Thuật toán nhiếp ảnh AI trên Xiaomi 17 Ultra vừa gặp sự cố khi tự động nhận diện nhầm nhật thực thành Mặt Trăng và vẽ thêm chi tiết bề mặt không có thật.

Trong sự kiện nhật thực ngày 12/8, một hiện tượng kỹ thuật bất thường trên smartphone Xiaomi 17 Ultra đã thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ. Khi người dùng hướng ống kính về phía bầu trời để ghi lại cảnh nhật thực, tính năng Supermoon tích hợp sẵn trên máy đã nhận diện nhầm Mặt Trời thành Mặt Trăng. Hệ thống sau đó tự động đè các họa tiết và kết cấu hố lõm đặc trưng của bề mặt Mặt Trăng lên bức ảnh, tạo ra một hình ảnh hoàn toàn sai lệch so với thực tế quan sát.

Cơ chế hoạt động và sai sót của thuật toán Supermoon

Về mặt kỹ thuật, Supermoon là một chế độ chụp chuyên biệt trong ứng dụng camera mặc định của Xiaomi, hỗ trợ mức thu phóng từ 5x đến 60x trên các dòng máy cao cấp. Tính năng này kết hợp giữa khả năng zoom quang học của phần cứng và thuật toán học máy (Machine Learning) để nhận diện hình dạng khối cầu sáng trên nền trời tối, từ đó tái tạo và làm rõ các đường nét bề mặt.

Tuy nhiên, trong tình huống nhật thực ngày 12/8, thuật toán nhận diện cảnh vật bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Xiaomi 17 Ultra đã bị đánh lừa. Do đĩa Mặt Trời bị che khuất một phần tạo ra hình dáng tương tự như các pha của Mặt Trăng, hệ thống đã tự động kích hoạt tiến trình xử lý hình ảnh nâng cao. Thay vì chỉ tăng độ tương phản và chi tiết thực tế, phần mềm lại tự động bổ sung dữ liệu mô phỏng bề mặt Mặt Trăng mà cảm biến không hề thu nhận được.

Tính năng Supermoon trên Xiaomi 17 Ultra ghi nhận nhầm vật thể. Ảnh: Gizchina.

Sự việc nhanh chóng được bàn luận sau khi tài khoản International Cyber Digest chia sẻ ảnh chụp lên mạng xã hội X vào ngày 13/8. Các bài kiểm tra thực tế từ trang công nghệ Gizchina cũng xác nhận rằng hiện tượng này xuất hiện nhất quán khi chụp nhật thực ở chế độ Supermoon.

Ranh giới giữa tối ưu hình ảnh và tính chân thực của AI camera

Tranh luận về việc can thiệp của thuật toán nhiếp ảnh từng xảy ra với một số dòng smartphone khác khi chụp ảnh thiên văn. Tuy nhiên, trường hợp của Xiaomi 17 Ultra cho thấy rủi ro rõ ràng hơn khi AI không chỉ gia tăng độ sắc nét mà còn nhận diện sai hoàn toàn chủ thể trong khung hình.

Tính năng Supermoon tự bổ sung chi tiết của Mặt Trăng vào ảnh chụp Mặt Trời. Ảnh: International Cyber Digest.

Đáng chú ý, thử nghiệm cho thấy khi người dùng chủ động tắt chế độ Supermoon và chụp ở chế độ thông thường, hiện tượng tự thêm chi tiết giả lập lập tức biến mất. Điều này khẳng định ống kính phần cứng vẫn ghi nhận chính xác dữ liệu quang học, trong khi sự cố hoàn toàn xuất phát từ lớp xử lý phần mềm phía sau.

Bên cạnh đó, sự cố này cũng đặt ra bài toán cho các nhà sản xuất smartphone trong việc cân bằng giữa thuật toán làm đẹp ảnh dựa trên AI và nguyên tắc giữ gìn tính chân thực của bức ảnh. Trong thời gian chờ nhà sản xuất cập nhật bản vá phần mềm cho máy ảnh, người dùng được khuyến nghị nên tắt chế độ Supermoon khi ghi lại các hiện tượng thiên văn đặc biệt để tránh tình trạng hình ảnh bị sai lệch nội dung.