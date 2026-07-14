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    Chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con

    14/07/2026 08:02

    Ông Văn Trọng Minh (Hưng Yên) đóng BHXH từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025. Ông Minh hỏi, vợ của ông dự sinh con vào ngày 09/10/2026 thì ông có được hưởng chế độ thai sản không?

    Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên trả lời như sau:

    Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 50 của Luật BHXH năm 2024:

    "Điều 50. Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản

    1. Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, i, k, l, m và n khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

    … g) Lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có vợ sinh con, vợ mang thai hộ sinh con".

    Căn cứ khoản 1 Điều 58 Luật BHXH năm 2024:

    "Điều 58. Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

    1…. Lao động nữ sinh con nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 hoặc khoản 5 Điều 50 của Luật này mà người chồng có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này thì người chồng được trợ cấp một lần".

    Theo quy định tại khoản 2 Điều 50 thì người lao động phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

    Với những quy định trên, BHXH tỉnh Hưng Yên đề nghị ông đối chiếu và liên hệ với đơn vị nơi ông công tác đề nghị giải quyết chế độ nếu ông đủ điều kiện.


    Theo baochinhphu.vn
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      Chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con
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