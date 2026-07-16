Bà Đỗ My (Hải Phòng) đóng BHXH bắt buộc đến 4/2026 được 05 năm. Tháng 5/2026, bà nghỉ việc, vậy bà có đủ điều kiện tự làm hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hải Phòng trả lời như sau:

Về đối tượng được hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH bắt buộc, căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật BHXH năm 2024:

"1. Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, i, k, l, m và n khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ;

d) Lao động nữ nhờ mang thai hộ;

đ) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

e) Người lao động sử dụng các biện pháp tránh thai mà các biện pháp đó phải được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

g) Lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có vợ sinh con, vợ mang thai hộ sinh con".

Về điều kiện để được hưởng chế độ thai sản, căn cứ khoản 2, 3, 4, 5 Điều 50 Luật BHXH năm 2024:

"2. Đối tượng quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

3. Đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con.

4. Đối tượng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 hoặc khoản 5 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 53, 54, 55 và 56 và các khoản 1, 2 và 3 Điều 58 của Luật này. Thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

5. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con đối với trường hợp phải nghỉ việc để điều trị vô sinh".

Do nội dung câu hỏi của bà chưa cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể và thời gian sinh con của bà nên BHXH thành phố Hải Phòng chưa đủ căn cứ để trả lời.

Đề nghị bà căn cứ các quy định nêu trên để xem xét đề nghị giải quyết chế độ theo đúng quy định hoặc cung cấp thông tin đầy đủ để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết các nội dung mà bà quan tâm.