Chelsea bất ngờ nâng giá bán Liam Delap lên 50 triệu bảng trong cuộc thanh lý tiền đạo Dù cần bán gấp ít nhất ba tiền đạo để tinh gọn đội hình, Chelsea vẫn tăng giá bán Liam Delap từ 30 lên 50 triệu bảng, gây khó khăn cho các đối tác.

Trong động thái bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea vừa quyết định nâng mức định giá tiền đạo Liam Delap lên con số 50 triệu bảng. Theo thông tin từ The Athletic, con số này tăng đáng kể so với mức kỳ vọng ban đầu chỉ hơn 30 triệu bảng — đúng bằng khoản tiền mà đội chủ sân Stamford Bridge đã chi ra để sở hữu chân sút người Anh cách đây tròn một năm.

Chelsea bất ngờ nâng giá bán Liam Delap. Ảnh: Getty Images

Áp lực tinh giảm nhân sự trên hàng công

Quyết định tăng giá bán Liam Delap diễn ra trong bối cảnh Chelsea đang phải đối mặt với áp lực lớn về mặt nhân sự. Đại diện phía Tây London bắt buộc phải thanh lý ít nhất ba tiền đạo trong đợt chuyển nhượng hè này nhằm thu gọn quy mô đội hình.

Hiện tại, Liam Delap nằm trong nhóm những cái tên hàng đầu có nguy cơ phải rời sân Stamford Bridge. Bên cạnh chân sút sinh năm 2003, tương lai của Nicolas Jackson và Marc Guiu cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Trong khi đó, vị trí của Emanuel Emegha trong kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Xabi Alonso cũng chưa được đảm bảo chắc chắn.

Phong độ bế tắc và bài toán kỷ luật

Mặc dù Chelsea đòi hỏi mức giá cao trên bàn đàm phán, những màn trình diễn thực tế của Liam Delap lại chưa mang đến sự thuyết phục tương xứng. Trong đợt du đấu tiền mùa giải vừa qua, dù đóng góp hai bàn thắng vào lưới đối thủ JDT, cả hai pha lập công của anh đều chỉ đến từ các tình huống thực hiện quả phạt đền.

Giới chuyên môn chỉ ra rằng tiền đạo 23 tuổi vẫn chưa tạo ra được mối đe dọa đủ lớn trong các tình huống bóng sống. Bàn thắng từ bóng sống vẫn là món hàng hiếm hoi đối với chân sút này. Hơn thế nữa, Liam Delap vẫn chưa thể khắc phục được những hạn chế cố hữu về mặt kỷ luật thi đấu cùng thái độ vận hành chiến thuật.

Bất chấp hiệu suất thi đấu còn nhiều điểm gợn, việc Chelsea đột ngột đẩy giá bán lên mức 50 triệu bảng đang khiến quá trình thương thảo với các đối tác tiềm năng rơi vào thế bế tắc. Kế hoạch thanh lý lực lượng của The Blues vì thế đối mặt với không ít rủi ro trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.