Chelsea bất ngờ nhắm Jordan Henderson: Cú bẻ lái chiến lược của Xabi Alonso Sau khi hụt thương vụ Granit Xhaka, Chelsea chuyển hướng sang cựu thủ quân Liverpool Jordan Henderson nhằm bổ sung yếu tố kinh nghiệm cho tuyến giữa.

Chelsea đang chuẩn bị thực hiện một nước đi bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi đưa tiền vệ Jordan Henderson vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Đội chủ sân Stamford Bridge quyết định thay đổi định hướng chuyển nhượng, chuyển từ việc tập trung tối đa vào các tài năng trẻ sang ưu tiên chiêu mộ những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm cho đội hình của HLV Xabi Alonso.

Chelsea đưa Henderson vào tầm ngắm.

Cú bẻ lái chiến lược sau khi vỡ kế hoạch với Granit Xhaka

Sự chuyển hướng sang Jordan Henderson xuất hiện ngay sau khi kế hoạch chiêu mộ Granit Xhaka của Chelsea không thành công. HLV Regis Le Bris cùng ban lãnh đạo Sunderland đã kiên quyết từ chối bán ngôi sao người Thụy Sĩ, bởi anh được xem là nhân tố cốt lõi cho chiến dịch Europa League sắp tới của đội bóng này.

Để giải bài toán nhân sự ở khu vực trung tuyến, The Blues lập tức tiếp cận phía Brentford nhằm đàm phán về trường hợp của Henderson. Phía Brentford sẵn sàng chấm dứt hợp đồng sớm, mở đường cho cựu tiền vệ Liverpool chuyển tới Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do.

Bản lĩnh của nhà vô địch và bài toán tài chính

Ở tuổi 36, Jordan Henderson vẫn giữ được nền tảng thể lực cùng tầm ảnh hưởng chuyên môn lớn. Tiền vệ sinh năm 1990 sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với 8 chức vô địch lớn nhỏ trong sự nghiệp, nổi bật nhất là danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League thời còn khoác áo Liverpool. Mới đây nhất, anh cũng góp mặt trong thành phần tuyển Anh tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

Với 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, sự xuất hiện của Henderson được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán thiếu thủ lĩnh trong phòng thay đồ Chelsea. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc sở hữu cựu sao Liverpool dưới dạng tự do còn giúp đại diện thành London tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tài chính.

Hiện tại, dù có thêm hai câu lạc bộ khác tại Ngoại hạng Anh đang theo sát tình hình của tuyển thủ Anh, Chelsea vẫn là đội nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này.