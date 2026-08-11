Chelsea cân nhắc chi 77 triệu bảng mua Martin Zubimendi từ Arsenal theo yêu cầu Xabi Alonso Tân HLV Xabi Alonso hối thúc Chelsea chiêu mộ Martin Zubimendi với giá 77 triệu bảng từ Arsenal, đặt ra bài toán lớn về tính hiệu quả chiến thuật và nhân sự.

HLV Xabi Alonso đang hối thúc ban lãnh đạo Chelsea vung tiền chiêu mộ tiền vệ Martin Zubimendi từ Arsenal, người được định giá khoảng 77 triệu bảng. Động thái này không chỉ hứa hẹn kích nổ một trong những thương vụ đình đám nhất phiên chợ chuyển nhượng, mà còn đặt ra bài toán chiến thuật lẫn nhân sự hóc húa cho giới thượng tầng tại sân Stamford Bridge.

Zubimendi lọt vào tầm ngắm của Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Cơ hội xuất hiện từ sự xáo trộn tuyến giữa của Arsenal

Ý định đưa Martin Zubimendi về Stamford Bridge của Xabi Alonso xuất phát từ những biến động thực tế tại sân Emirates. Sự xuất hiện của bản hợp đồng đắt giá Bruno Guimaraes từ Newcastle đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện tuyến giữa Arsenal. Dưới sự chỉ đạo của HLV Mikel Arteta, bộ đôi Declan Rice và Bruno Guimaraes nhiều khả năng sẽ chiếm giữ hai vị trí chính thức ở khu trung tuyến, đẩy Zubimendi vào nguy cơ phải làm quen với băng ghế dự bị.

Bên cạnh đó, mối quan hệ thầy trò trong quá khứ chính là chìa khóa thúc đẩy thương vụ. Alonso từng có thời gian làm việc trực tiếp và thi đấu ăn ý cùng Zubimendi khi còn dẫn dắt đội trẻ Real Sociedad. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc này nằm ở mức giá 77 triệu bảng mà Arsenal yêu cầu, cùng lịch sử chuyển nhượng phức tạp giữa hai câu lạc bộ thành London, vốn hiếm khi chứng kiến một trụ cột di chuyển theo chiều từ Arsenal sang Chelsea.

Đánh giá chuyên môn và dấu hỏi về tính hiệu quả

Chelsea cần phải cân nhắc kỹ về Zubimendi. Ảnh: Getty Images.

Dưới góc độ phân tích dữ liệu chuyên môn, Zubimendi là mẫu tiền vệ mỏ neo lùi sâu sở hữu khả năng duy trì nhịp độ kiểm soát trận đấu, thu hồi bóng ấn tượng và tỷ lệ chiến thắng không chiến cao. Dù vậy, điểm hạn chế của cầu thủ người Tây Ban Nha nằm ở khả năng sáng tạo, khi anh ít khi thực hiện các đường chuyên xé hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương.

Xét về khía cạnh kiến thiết từ tuyến dưới, các chỉ số phân tích cho thấy những mục tiêu trẻ trung mang thiên hướng tấn công như Adam Wharton có thể mang lại giá trị cao hơn cho Chelsea. Dù vậy, Zubimendi lại vượt trội ở sự an toàn vị trí và sự thấu hiểu triết lý của Alonso. Nút thắt lớn nhất hiện tại thuộc về ban lãnh đạo Chelsea: chi 77 triệu bảng để đáp ứng nhu cầu thực tế của đội hình hay đơn thuần là đòn bẩy thể hiện sự hậu thuẫn tuyệt đối dành cho tân thuyền trưởng.