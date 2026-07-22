Chelsea chi 138 triệu euro mua Morgan Rogers: Phá vỡ mọi giới hạn dưới thời Xabi Alonso Thương vụ Morgan Rogers không chỉ biến tiền vệ 23 tuổi thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của Xabi Alonso.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh mùa hè 2026 vừa chứng kiến một cơn địa chấn thực sự khi Chelsea chính thức phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Đội bóng thành London đã hoàn tất việc chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa với mức phí lên tới 138 triệu euro (khoảng 117 triệu bảng), biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ và thiết lập cột mốc mới cho một cầu thủ Anh quốc.

Morgan Rogers, bản hợp đồng kỷ lục mới nhất của Chelsea. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc xáo trộn trong ngôi đền kỷ lục tại Stamford Bridge

Sự xuất hiện của Rogers đã đẩy Enzo Fernandez xuống vị trí thứ hai trong danh sách những bản hợp đồng đắt giá nhất mọi thời đại của Chelsea. Con số 138 triệu euro không chỉ đơn thuần là một khoản thanh toán, mà còn là lời khẳng định đanh thép về tham vọng không giới hạn của giới chủ BlueCo trong nỗ lực đưa đội bóng trở lại đỉnh cao thế giới.

Nhìn vào danh sách 10 thương vụ tốn kém nhất của đội bóng, có thể thấy rõ sự bạo chi tập trung chủ yếu vào giai đoạn gần đây:

| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng (triệu euro) | Morgan Rogers 26/27 138 Enzo Fernandez 22/23 121 Moises Caicedo 23/24 116 Romelu Lukaku 21/22 113 Kai Havertz 20/21 100 Wesley Fofana 22/23 80,4 Kepa Arrizabalaga 18/19 80 Mykhailo Mudryk 22/23 70 Alvaro Morata 17/18 66 Marc Cucurella 22/23 65,3

Đáng chú ý, 4 trong số 5 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea đều là những tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ tấn công, cho thấy định hướng ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến của đội bóng trong những năm qua.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Xabi Alonso

Tại sao Chelsea lại sẵn sàng chi một số tiền kỷ lục cho một cầu thủ 23 tuổi? Câu trả lời nằm ở sự tương thích tuyệt đối giữa Morgan Rogers và hệ thống chiến thuật mà huấn luyện viên Xabi Alonso đang xây dựng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần một hạt nhân có khả năng luân chuyển bóng nhanh, linh hoạt vị trí và sở hữu nguồn năng lượng dồi dào để vận hành lối chơi pressing tầm cao.

Rogers đến Stamford Bridge với bản lý lịch ấn tượng: 31 bàn thắng sau 125 trận cho Aston Villa, đóng vai trò then chốt trong chức vô địch Europa League và giúp đội bóng này lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh. Quan trọng hơn, màn trình diễn rực rỡ tại World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Anh đã chứng minh anh đủ bản lĩnh để tỏa sáng ở những sân chơi khắc nghiệt nhất.

Dốc hầu bao mua Rogers thể hiện sự tin tưởng của BLĐ Chelsea dành cho Xabi Alonso. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, việc chiêu mộ Rogers cũng là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối mà ban lãnh đạo dành cho Xabi Alonso. Ông không chỉ nhận được sự ủng hộ về mặt tài chính mà còn được trao quyền tối ưu để lựa chọn những nhân sự phù hợp nhất với triết lý kiểm soát bóng của mình.

Áp lực từ con số 138 triệu euro

Phát biểu trong ngày ra mắt, Rogers không giấu được niềm tự hào: "Chelsea là câu lạc bộ lớn nhất ở London mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi thực sự hào hứng với dự án của huấn luyện viên mới và định hướng tương lai của đội bóng". Sự tự tin là cần thiết, bởi lịch sử Chelsea đã chứng kiến không ít bài học đắt giá từ những quả bom tấn.

Những cái tên như Romelu Lukaku hay Kepa Arrizabalaga từng mang đến kỳ vọng lớn nhưng cuối cùng lại để lại nỗi thất vọng. Ngay cả Enzo Fernandez hay Moises Caicedo cũng phải trải qua giai đoạn đầu đầy sóng gió dưới sức ép khủng khiếp từ giới truyền thông và người hâm mộ trước khi tìm được sự ổn định.

Thách thức dành cho Rogers là rất lớn, nhưng với tiềm năng đã được khẳng định, anh được kỳ vọng sẽ là nguồn năng lượng mới giúp Chelsea tìm lại ánh hào quang tại Ngoại hạng Anh. Nếu Xabi Alonso có thể kích hoạt tối đa sự sáng tạo của tiền vệ này, con số 138 triệu euro sẽ sớm được coi là một món hời cho tương lai của đội bóng.