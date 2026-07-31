Chelsea chiêu mộ Maxence Lacroix giá 52 triệu bảng: Bước ngoặt chiến lược của Xabi Alonso Thương vụ Maxence Lacroix trị giá 52 triệu bảng từ Crystal Palace đánh dấu bước ngoặt chiến lược của Chelsea, ưu tiên bản lĩnh thực chiến thời Xabi Alonso.

Chelsea đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace với mức phí 52 triệu bảng. Đây không chỉ là một thương vụ bổ sung nhân sự đơn thuần, mà còn là lời khẳng định cho sự thay đổi mang tính chiến lược của đội chủ sân Stamford Bridge dưới thời tân HLV Xabi Alonso sau mùa giải 2025-26 đầy thất vọng khi đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh.

Lacroix đã chính thức gia nhập Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Sự chuyển dịch tư duy của giới chủ BlueCo

Ở tuổi 26, Maxence Lacroix đại diện cho mẫu trung vệ ở độ chín sự nghiệp chứ không còn là một tài năng trẻ cần thời gian phát triển. Quyết định chiêu mộ cầu thủ người Pháp thay vì các mục tiêu khác như John Stones hay Jacobo Ramon phản ánh rõ định hướng mới của ban lãnh đạo. Co-owner Behdad Eghbali từng nhấn mạnh việc "tinh chỉnh" mô hình tuyển trạch để mang về những nhân tố giàu kinh nghiệm, nhằm làm điểm tựa cho bộ khung trẻ trung gồm Cole Palmer, Moises Caicedo và Levi Colwill.

Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2032, Lacroix được quy hoạch để sát cánh cùng Colwill, tạo nên cặp trung vệ chiến lược trước khung thành Chelsea. Sự hiện diện của anh mang đến yếu tố thủ lĩnh và sự điềm tĩnh – những giá trị mà hàng thủ Stamford Bridge thiếu hụt nghiêm trọng ở mùa giải vừa qua.

Đẳng cấp được kiểm chứng qua các giải đấu lớn

Đến với Crystal Palace từ Wolfsburg vào năm 2024 với giá 15,5 triệu bảng, Lacroix đã có bước tiến vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner. Cầu thủ cao 1m92 này đã có 55 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp then chốt vào chiến tích vô địch UEFA Conference League – danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội bóng chủ sân Selhurst Park.

Kinh nghiệm của trung vệ người Pháp sẽ là yếu tố quan trọng giúp gia cố hàng thủ Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, vị thế của Lacroix tiếp tục nâng cao sau kỳ World Cup 2026 rực rỡ cùng đội tuyển Pháp, nơi anh góp mặt trong đội hình giành vị trí thứ tư chung cuộc. Khả năng đọc trận đấu nhạy bén cùng thể hình vượt trội giúp trung vệ 26 tuổi trở thành mảnh ghép lý tưởng để vá lỗ hổng phòng ngự tại Chelsea.

Tái thiết lực lượng toàn diện cùng Xabi Alonso

Thương vụ Lacroix là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch cải tổ quy mô lớn của HLV Xabi Alonso trong mùa hè này. Trước đó, Chelsea đã chiêu mộ thành công bản hợp đồng kỷ lục 117 triệu bảng Morgan Rogers và hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta, đồng thời sớm chốt các thương vụ cho mượn từ năm ngoái như Geovany Quenda hay Emmanuel Emegha để ổn định bộ khung trước chuyến du đấu tại Úc và châu Á.

Đáng chú ý, Chelsea còn nhắm đến những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Danny Welbeck hay Jordan Henderson. Dù có phần khác biệt so với chính sách trẻ hóa triệt để ban đầu của Todd Boehly, đây được xem là bước đi hợp lý để nhanh chóng tái thiết bản sắc chiến thắng cho Stamford Bridge.