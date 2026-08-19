Chelsea chuẩn bị 3 phương án chất lượng thay thế Enzo Fernandez nếu thương vụ bom tấn nổ ra Trước nguy cơ mất Enzo Fernandez vào tay Manchester City với mức giá 120 triệu bảng, Chelsea đã nhắm 3 tiền vệ gồm Adam Wharton, Alex Scott và Fabian Ruiz.

Tương lai của Enzo Fernandez tại Stamford Bridge đang đứng trước những dấu hỏi lớn khi Manchester City tiếp tục đánh tiếng chiêu mộ tiền vệ người Argentina. Mặc dù hợp đồng của ngôi sao sinh năm 2001 còn thời hạn đến tận tháng 6/2032, ban lãnh đạo Chelsea vẫn chủ động đưa ra mức giá 120 triệu bảng Anh nhằm nắm thế chủ động trên bàn đàm phán.

HLV Alonso cần có kế hoạch thay thế Fernandez. Ảnh: Getty.

Những rạn nứt giữa Enzo Fernandez và đội bóng thành London đã nhen nhóm từ cuối tháng 5 khi cầu thủ này bày tỏ nguyện vọng ra đi. Dù Real Madrid từng lên tiếng phủ nhận sự quan tâm vào đầu tháng 7, Manchester City vẫn là điểm đến đầy tiềm năng nếu một thương vụ kỷ lục được kích hoạt. Nhằm duy trì sự ổn định cho tuyến giữa, Chelsea đã đưa 3 cái tên tiềm năng vào danh sách tái đầu tư.

Adam Wharton: Nhịp điệu và khả năng cầm mịch tuyến dưới

Adam Wharton nổi lên như một trong những phương án thay thế khả dĩ nhất cho vị trí tiền vệ mỏ neo. Dù không sở hữu khả năng bùng nổ bàn thắng ở những trận cầu lớn, tài năng trẻ của Crystal Palace lại đặc biệt xuất sắc ở khía cạnh điều tiết lối chơi và kiểm soát thời lượng kiểm soát bóng của toàn đội.

Adam Wharton là mục tiêu khả dĩ với Chelsea. Ảnh: Getty.

Thi đấu ở vị trí lùi sâu, Wharton thường xuyên chủ động di chuyển mở khoảng trống để nhận bóng từ hàng thủ, trước khi tung ra các đường chuyền xuyên tuyến sắc bén. Phong cách vận hành này mang nhiều nét tương đồng với hình ảnh Enzo Fernandez khi mới cập bến Chelsea vào đầu năm 2023, giúp hệ thống chiến thuật duy trì tính liên tục.

Alex Scott: Nguồn năng lượng dồi dào và tính đột phá

Nếu Wharton đại diện cho sự điềm tĩnh thì Alex Scott lại mang đến làn gió mới bằng sức trẻ và tính cơ động. Tiền vệ 22 tuổi của Bournemouth có thể đảm nhận vai trò luân chuyển bóng nhưng điểm vượt trội nhất của anh nằm ở nguồn thể lực dồi dào, phù hợp hoàn hảo với mẫu tiền vệ con thoi.

Thay vì tịnh tiến bóng bằng các đường chuyền dài từ phần sân nhà, Scott ưu tiên các tình huống đột phá trực diện. Những pha đi bóng lắt léo của anh có khả năng phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương một cách nhanh chóng. Dù đề nghị 64 triệu bảng từ Chelsea từng bị khước từ, việc Scott từ chối gia hạn hợp đồng với Bournemouth mở ra cơ hội lớn cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Fabian Ruiz: Đẳng cấp và kinh nghiệm dạn dày

Một phương án mang tính chiến lược khác là Fabian Ruiz của Paris Saint-Germain. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, tiền vệ người Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao trung tâm xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Chỉ còn một năm hợp đồng tại đội bóng nước Pháp, Ruiz mang đến cơ hội chiêu mộ giá hời nhưng sở hữu giá trị chuyên môn vượt trội. Ở tuổi 30, bản lĩnh trận mạc cùng chất lượng chơi bóng đẳng cấp thế giới của tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho đội hình trẻ trung của Chelsea, đem lại sự cân bằng cần thiết ở các đấu trường đỉnh cao.