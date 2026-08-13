Chelsea đặt hạn chót 120 triệu bảng, Man City có nên vung tiền mua Enzo Fernandez? Stamford Bridge vừa đặt hạn chót 17h thứ Sáu cho thương vụ Enzo Fernandez trị giá 120 triệu bảng, buộc Man City phải sớm đưa ra quyết định chuyển nhượng.

Tương lai của Enzo Fernandez tại Stamford Bridge đang đi đến thời điểm định đoạt khi ban lãnh đạo Chelsea đưa ra lập trường vô cùng cứng rắn. Đội bóng thành London đã chính thức phát đi thông điệp đặt hạn chót đến 17h ngày thứ Sáu theo giờ Anh (23h giờ Việt Nam) để Manchester City hoặc bất kỳ đối tác nào hoàn tất mức phí chuyển nhượng 120 triệu bảng.

Enzo Fernandez không còn hạnh phúc ở Chelsea. Ảnh: Getty.

Tối hậu thư từ Stamford Bridge

Động thái công khai thời hạn chuyển nhượng của Chelsea diễn ra trong bối cảnh mùa giải mới chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh. Ban lãnh đạo The Blues muốn giải quyết dứt điểm tương lai của tiền vệ 25 tuổi người Argentina nhằm tránh những tranh chấp kéo dài làm xáo trộn nội bộ, đồng thời không rơi vào thế bị động tìm kiếm nhân tố thay thế khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Phía Chelsea khẳng định con số 120 triệu bảng cho một nhà vô địch thế giới là hoàn toàn hợp lý trên thị trường hiện tại. Định giá này dựa trên mặt bằng chung khi Manchester City từng chi 116 triệu bảng cho Elliot Anderson, còn Tottenham Hotspur cũng bỏ ra 100 triệu bảng để chiêu mộ Sandro Tonali. Nếu không có câu lạc bộ nào đáp ứng đủ số tiền trên trước thời điểm chót, Fernandez chắc chắn sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho đội bóng thành London.

Man City và bài toán nan giải ở tuyến giữa

Về phía Manchester City, dù mức giá 120 triệu bảng được xem là rất đắt đỏ, HLV Enzo Maresca cùng bộ phận tuyển trạch tại Etihad từ lâu đã coi tiền vệ người Argentina là mục tiêu hàng đầu. Sự quyết tâm của đội chủ sân Etihad gia tăng trong bối cảnh hai trụ cột tuyến giữa là Rodri và Tijjani Reijnders đều đang tiến gần đến kịch bản chia tay câu lạc bộ.

Dù Man City mong muốn đàm phán để hạ giá chuyển nhượng, họ vẫn phải cẩn trọng đánh giá xem thái độ cứng rắn của Chelsea trên truyền thông có phản ánh đúng lập trường trên bàn đàm phán thực tế hay không. Trước đó, một số câu lạc bộ dự Champions League cũng dành sự chú ý cho Fernandez, nhưng tiềm lực tài chính là rào cản lớn. Ngay cả Real Madrid cũng đã phải ra thông báo chính thức phủ nhận việc theo đuổi tiền vệ này sau những tuyên bố gây chú ý của anh về mong muốn sống tại thủ đô Tây Ban Nha.

Chelsea muốn chốt hạ sớm tương lai của Enzo. Ảnh: Getty.

Xabi Alonso và phương án dự phòng của Chelsea

Trong trường hợp thương vụ không thể thông qua, Chelsea vẫn hoàn toàn chủ động về mặt lực lượng. Tân HLV Xabi Alonso hiện sở hữu tới sáu lựa chọn chất lượng cho tuyến giữa bao gồm Moises Caicedo, Romeo Lavia, Dario Essugo, Jordan Henderson, Valentin Barco cùng đội trưởng Reece James. Ngoài ra, hai tài năng trẻ 16 tuổi là Mahdi Nicoll-Jazuli và Reggie Watson cũng vừa để lại dấu ấn đậm nét trong chuyến du đấu hè.

Dù từng bị Bournemouth từ chối lời đề nghị 64 triệu bảng dành cho Alex Scott, giữ chân Fernandez vẫn là kịch bản tối ưu nhất với Chelsea. Mùa trước, bất chấp việc thi đấu lùi sâu, ngôi sao người Argentina đã ghi tới 15 bàn thắng trên mọi đấu trường, chỉ xếp sau chân sút chủ lực Joao Pedro (20 bàn).

Dù Fernandez từng dính án cấm thi đấu hai trận do phát biểu động chạm đến quyết định của đội bóng cùng những hành vi bốc đồng