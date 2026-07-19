Chelsea đạt thỏa thuận kỷ lục 117 triệu bảng chiêu mộ Morgan Rogers Chelsea chính thức vượt mặt Arsenal để sở hữu chữ ký của Morgan Rogers từ Aston Villa với mức giá 117 triệu bảng, thiết lập kỷ lục mới cho cầu thủ Vương quốc Anh đắt giá nhất lịch sử.

Chelsea vừa tạo nên một cú sốc lớn trên thị trường chuyển nhượng khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Morgan Rogers từ Aston Villa với mức giá kỷ lục 117 triệu bảng. Thương vụ này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho hàng công của The Blues mà còn thiết lập những cột mốc tài chính mới tại Premier League.

Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Morgan Rogers. Ảnh: Getty.

Cú áp phe ngoạn mục trước Arsenal

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã chính thức nhận được cái gật đầu từ phía Aston Villa sau khi đội bóng thành London chấp nhận chi ra con số khổng lồ 117 triệu bảng. Đáng chú ý, Arsenal - đội bóng từng coi Morgan Rogers là mục tiêu ưu tiên số một để nâng cấp hàng công - đã quyết định rút lui khỏi bàn đàm phán khi nhận thấy mức giá bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực tế.

Dù Chelsea không được tham dự các đấu trường cúp châu Âu mùa tới, Morgan Rogers vẫn quyết định chọn Stamford Bridge làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Tiền đạo 23 tuổi dự kiến sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Ngôi sao này sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Anh tại chiến dịch World Cup 2026.

Phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng tại Vương quốc Anh

Với mức phí 117 triệu bảng, chân sút sinh năm 2002 đã chính thức vượt qua Elliot Anderson để trở thành cầu thủ Vương quốc Anh đắt giá nhất mọi thời đại. Đây cũng là bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử Chelsea, phá vỡ kỷ lục 115 triệu bảng mà câu lạc bộ từng chi ra để sở hữu tiền vệ Moises Caicedo từ Brighton vào năm 2023.

Thương vụ này cũng mang lại niềm vui lớn cho Middlesbrough. Nhờ điều khoản chia phần trăm lợi nhuận bán lại đã ký kết trước đó với Aston Villa, đội bóng cũ của Rogers sẽ nhận được khoản tiền lên tới 20,3 triệu bảng.

Thống kê ấn tượng của Morgan Rogers

Chỉ số Thành tích (Mùa giải gần nhất) Số lần ra sân 55 Bàn thắng 14 Kiến tạo 11 Số lần khoác áo ĐTQG Anh 21

Tại sao Chelsea chấp nhận chi đậm?

Quyết định chi ra một số tiền khổng lồ cho Morgan Rogers cho thấy tham vọng tái thiết mạnh mẽ của ban lãnh đạo Chelsea. Rogers vừa trải qua một mùa giải bùng nổ vượt bậc với 25 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 55 trận đấu. Sự đa năng và khả năng gây đột biến của tiền đạo cánh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công vốn đang thiếu ổn định của The Blues.

Việc Morgan Rogers chấp nhận từ bỏ cơ hội thi đấu tại Champions League cùng Aston Villa hoặc Arsenal để gia nhập Chelsea cho thấy niềm tin của anh vào dự án dài hạn tại Stamford Bridge. Đối với Chelsea, đây là một canh bạc đắt giá nhưng cần thiết để khẳng định vị thế và sức mạnh tài chính trước các đối thủ trực tiếp tại Premier League.