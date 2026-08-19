Chelsea định giá 25 triệu bảng cho tiền đạo Marc Guiu khi Xabi Alonso tái thiết hàng công Chelsea sẵn sàng mở cửa chia tay Marc Guiu nếu nhận đủ 25 triệu bảng, trong bối cảnh tiền đạo 20 tuổi không còn vị thế ưu tiên dưới thời HLV Xabi Alonso.

Chelsea đã đặt mức giá 25 triệu bảng cho tiền đạo trẻ Marc Guiu trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị chính thức dành cho chân sút từng trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona, dù đến thời điểm hiện tại chưa có thương vụ nào tiến gần đến giai đoạn hoàn tất.

Cuộc cạnh tranh gắt gao trên hàng công Chelsea

Vị thế của Marc Guiu tại Tây London đã thay đổi đáng kể sau những biến động ở băng ghế huấn luyện. Sự xuất hiện của tân HLV trưởng Xabi Alonso mang đến những triết lý vận hành mới, kéo theo sự thay đổi lớn trong thứ tự ưu tiên trên hàng công. Hiện tại, chân sút 20 tuổi xếp sau Joao Pedro lẫn tân binh kinh nghiệm Danny Welbeck trong sự lựa chọn của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Chelsea định giá Marc Guiu 25 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Chelsea vẫn đang tích cực tìm kiếm thêm một tiền đạo chất lượng nhằm gia tăng hỏa lực. Cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn này khiến không chỉ Marc Guiu mà cả những cái tên như Nicolas Jackson hay Liam Delap cũng đứng trước nguy cơ phải tìm kiếm bến đỗ mới.

Số liệu thống kê và bài toán phát triển ở tuổi 20

Gia nhập Chelsea vào mùa hè 2024 từ Barcelona với tư cách là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất bóng đá Tây Ban Nha, Marc Guiu từng nhận được rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, cơ hội thi đấu thực tế dành cho anh tại sân Stamford Bridge lại khá hạn chế.

Sau hai mùa giải, tiền đạo sinh năm 2006 mới chỉ ghi nhận 29 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 8 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Việc thiếu thời gian thi đấu đỉnh cao liên tục bắt đầu ảnh hưởng đến đà phát triển của một trung phong trẻ.

Dù mở cửa cho các đối tác đàm phán, Chelsea khẳng định sẽ không đẩy Marc Guiu ra đi bằng mọi giá nếu không nhận đủ 25 triệu bảng. Đối với cá nhân chân sút người Tây Ban Nha, việc tìm kiếm một môi trường mới để ra sân thường xuyên được xem là yếu tố then chốt để cứu vãn sự nghiệp ở độ tuổi 20 đầy quan trọng.