Chelsea đứng trước cơ hội chiêu mộ Myles Lewis-Skelly: Cú đánh cắp chất lượng từ Arsenal Arsenal sẵn sàng bán Myles Lewis-Skelly sau khi chiêu mộ thành công Bruno Guimaraes, mở ra cơ hội vàng để Chelsea nâng cấp tuyến giữa ở mùa giải tới.

Trong nỗ lực tái thiết lực lượng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Chelsea bất ngờ đứng trước cơ hội chiêu mộ tiền vệ trẻ tài năng Myles Lewis-Skelly từ kình địch Arsenal. Đội chủ sân Emirates được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tuyển thủ 19 tuổi người Anh, sau khi họ hoàn tất thương vụ bom tấn mang tên Bruno Guimaraes từ Newcastle United với mức giá 87,5 triệu Euro.

Lý do Arsenal sẵn sàng mở đường cho Lewis-Skelly ra đi

Quyết định mở cửa cho Myles Lewis-Skelly ra đi của Arsenal xuất phát từ bài toán cân bằng tài chính và sự dư thừa nhân sự ở hàng tiền vệ. Việc chi ra khoản tiền khổng lồ để sở hữu chữ ký của Bruno Guimaraes buộc Pháo thủ phải tính toán đến khoản "lợi nhuận thuần túy" trên sổ sách kế toán, và bán một cầu thủ do chính mình đào tạo như Lewis-Skelly là phương án tối ưu nhất.

Hiện tại, tài năng trẻ này đã được chào mời tới cả Chelsea lẫn Manchester United. Đáng chú ý, Lewis-Skelly từng có quãng thời gian rèn luyện tại học viện The Blues khi còn nhỏ và đã nằm trong danh sách theo dõi của đội ngũ tuyển trạch Tây London từ nhiều năm nay. Ban huấn luyện của HLV Xabi Alonso tại Chelsea được dự đoán sẽ sớm xúc tiến thương vụ này ngay khi nhận được tín hiệu đèn xanh từ phía đối thủ.

Lewis-Skelly được đồn đoán với Chelsea. Ảnh: Imago.

Nhà quan sát chiến thuật trên sân cỏ

Dù mới 19 tuổi và từng gây ấn tượng mạnh ở vị trí hậu vệ trái, không gian hoạt động tối ưu của Lewis-Skelly lại nằm ở khu vực trung tuyến. Anh sở hữu tư duy chiến thuật nhạy bén, nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng kéo bóng thoát pressing ấn tượng – những phẩm chất vô cùng thích hợp với môi trường giàu va chạm tại Ngoại hạng Anh.

Sự trưởng thành vượt bậc của tiền vệ trẻ này từng được chứng minh ở giai đoạn cuối mùa giải trước. Khi Arsenal đối mặt với áp lực lớn từ cuộc đua vô địch với Manchester City, HLV Mikel Arteta đã đưa ra quyết định táo bạo: cất Martin Zubimendi lên băng ghế dự bị để trao cơ hội xuất phát cho Lewis-Skelly. Đáp lại sự tin tưởng, cầu thủ sinh năm 2006 đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong các chiến thắng then chốt trước Fulham (3-0), West Ham (1-0) và trận hạ màn gặp Crystal Palace, trở thành một trong những cái tên có tầm ảnh hưởng lớn nhất đội hình Pháo thủ thời điểm đó.

Arsenal sẽ không để Lewis-Skelly ra đi dễ dàng. Ảnh: Getty.

Nước đi chiến lược mang lại lợi ích đa chiều

Nếu cập bến Stamford Bridge, Lewis-Skelly không chỉ mang đến sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Chelsea mà còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực. Mặc dù sự xuất hiện của anh có thể đẩy tân binh Valentin Barco sang một đội bóng khác theo dạng cho mượn ở mùa giải 2026-2027, đây vẫn được coi là nước đi hợp lý nhằm tối ưu hóa nhân sự cho chiến dịch đường dài.

Nhìn chung, dù Arsenal chắc chắn sẽ đưa ra một mức giá không hề rẻ, việc sở hữu một tài năng trẻ đã khẳng định được bản lĩnh ở những thời điểm căng thẳng nhất của mùa giải sẽ là cú đòn chiến lược giúp Chelsea củng cố tham vọng trở lại đỉnh cao.