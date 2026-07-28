Chelsea gia nhập cuộc đua chiêu mộ Cristian Romero với giá 43 triệu bảng Chelsea sẵn sàng cạnh tranh với Arsenal và các ông lớn châu Âu để chiêu mộ trung vệ Cristian Romero từ Tottenham nhằm củng cố hàng thủ cho HLV Xabi Alonso.

Chelsea vừa chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Cristian Romero bên phía Tottenham Hotspur. Trong bối cảnh đội bóng chủ quản Spurs sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị trị giá khoảng 43 triệu bảng, đội chủ sân Stamford Bridge quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng nhằm đưa tuyển thủ người Argentina về Tây London ngay trong kỳ chuyển nhượng hè.

Tottenham sẵn sàng bán Cristian Romero nếu được giá.

Thay đổi vị thế tại Bắc London

Theo báo Corriere dello Sport, ban lãnh đạo Tottenham đã mở cửa cho khả năng bán đứt Cristian Romero. Mặc dù hợp đồng của tuyển thủ Argentina còn thời hạn đến năm 2029, vị thế của anh tại Bắc London đã thay đổi đáng kể sau sự xuất hiện của tân binh Jan Paul van Hecke từ Brighton.

Dù trung vệ 28 tuổi vẫn được giới chuyên môn đánh giá thuộc nhóm trung vệ hàng đầu thế giới, anh đã không còn giữ được vị trí đá chính nghiễm nhiên trong hệ thống chiến thuật của HLV Roberto De Zerbi. Điều này khiến Spurs cởi mở hơn với phương án chia tay ngôi sao người Argentina nếu nhận đủ mức phí yêu cầu.

Bài toán củng cố hàng thủ của HLV Xabi Alonso

Về phía Chelsea, tân HLV Xabi Alonso đang vô cùng khao khát gia tăng chất lượng và chiều sâu cho hàng phòng ngự. Dù The Blues đã ở rất gần thỏa thuận chiêu mộ Maxence Lacroix từ Crystal Palace, đội bóng vẫn muốn bổ sung thêm một trung vệ đẳng cấp trải qua nhiều thử thách ở môi trường đỉnh cao.

Lý do là bởi Trevoh Chalobah đang tìm đường rời Stamford Bridge, Axel Disasi không còn nằm trong kế hoạch nhân sự, trong khi Wesley Fofana liên tục vắng mặt vì các chấn thương dai dẳng. Việc sở hữu một trung vệ giàu tính chiến đấu như Romero sẽ giải quyết bài toán nan giải ở tuyến dưới của đại diện Tây London.

Lợi thế của Chelsea trước các đối thủ cạnh tranh

Cạnh tranh chữ ký của Romero hiện không chỉ có Chelsea. Arsenal cũng xem trung vệ này là phương án gia tăng chiều sâu lý tưởng sau khi William Saliba dính chấn thương. Tuy nhiên, mối quan hệ thù địch truyền kiếp giữa hai câu lạc bộ vùng Bắc London khiến khả năng Tottenham nhượng lại trụ cột cho đại kình địch gần như bằng không.

Bên cạnh đó, các đại gia châu Âu khác cũng đang theo sát tình hình. Barcelona đối mặt với rào cản tài chính lớn cùng các quy định đăng ký cầu thủ phức tạp, trong khi Inter Milan lại thể hiện sự chủ động khi tích cực xúc tiến đàm phán trực tiếp. Mối quan hệ căng thẳng giữa Spurs và Arsenal vô hình trung mở ra cơ hội cực kỳ rộng mở để Chelsea vươn lên chiếm ưu thế trong thương vụ này.