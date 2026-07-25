Chelsea giữ chân Pedro Neto: Lập trường Stamford Bridge và mảnh ghép 117 triệu bảng Dù mới chiêu mộ Morgan Rogers với giá 117 triệu bảng, Chelsea khẳng định Pedro Neto vẫn là nhân tố chủ chốt và chỉ lắng nghe nếu có đề nghị kỷ lục.

Bất chấp những biến động trên thị trường chuyển nhượng và sự xuất hiện của tân binh đắt giá Morgan Rogers, Chelsea đã đưa ra thông điệp rõ ràng về tương lai của Pedro Neto. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha vẫn giữ vị trí nòng cốt trong kế hoạch chiến thuật của đội chủ sân Stamford Bridge cho mùa giải 2026/27.

Neto vẫn nằm trong kế hoạch của Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Lập trường cứng rắn tại Stamford Bridge

Theo nguồn tin từ The Standard, ban lãnh đạo Chelsea hiện không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm thanh lý Pedro Neto trong kỳ chuyển nhượng hè này. Đội chủ sân Stamford Bridge chưa tiến hành đàm phán chính thức với bất kỳ đối tác nào và khẳng định chưa nhận được đề nghị chính thức dành cho chân sút 26 tuổi.

Dù vậy, thượng tầng đội bóng thành London vẫn để ngỏ khả năng cân nhắc nếu xuất hiện một lời đề nghị thực sự vượt trội về mặt tài chính. Bên cạnh đó, những thông tin đồn đoán về việc Tottenham Hotspur gửi lời thăm dò dành cho tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng đã nhanh chóng bị nhật báo Tribuna bác bỏ.

Mùa giải bùng nổ và tầm ảnh hưởng của Pedro Neto

Sự kiên định của Chelsea xuất phát từ phong độ ấn tượng cùng tính bền bỉ của ngôi sao sinh năm 2000. Trải qua mùa giải 2025/26, Neto đã ra sân tới 52 lần trên mọi đấu trường, đóng góp trực tiếp vào 20 bàn thắng với 10 pha lập công cùng 10 đường kiến tạo.

Nhìn rộng hơn, kể từ khi giới chủ Mỹ tiếp quản Chelsea, Neto đã vươn lên nằm trong top 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất câu lạc bộ. Khả năng đột phá độc lập cùng sự linh hoạt bên hành lang cánh biến anh thành quân bài tấn công duy trì hiệu suất ổn định hàng đầu tại giải đấu.

Sự xuất hiện của Morgan Rogers và bài toán chiều sâu

Những tin đồn liên quan đến tương lai của Neto chỉ rộ lên sau khi Chelsea hoàn tất bản hợp đồng bom tấn trị giá 117 triệu bảng mang tên Morgan Rogers từ Aston Villa. Việc sở hữu thêm một ngôi sao thi đấu ở vị trí tương tự khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi về thời lượng ra sân của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea đánh giá thương vụ Rogers nhằm mục đích tăng cường chiều sâu đội hình và tạo ra sự đa dạng trong phương án tiếp cận trận đấu. Việc giữ chân Pedro Neto giúp câu lạc bộ duy trì tính cạnh tranh lành mạnh nội bộ, đồng thời đảm bảo lực lượng dày dặn cho các mục tiêu dài hạn.