Chelsea hạ Fulham ngày ra mắt Xabi Alonso: Hàng công thăng hoa và nỗi lo ở vị trí thủ môn Chiến thắng kịch tính trước Fulham giúp HLV Xabi Alonso có khởi đầu thuận lợi tại Chelsea, song màn trình diễn của Robert Sanchez vẫn để lại nhiều hoài nghi.

Trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh của Chelsea dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xabi Alonso đã khép lại với 3 điểm trọn vẹn tại Stamford Bridge. Chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố Fulham mang đến nhiều tín hiệu tích cực về mặt chiến thuật, nhưng cũng phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại mà ban huấn luyện người Tây Ban Nha cần sớm khắc phục.

Chelsea ra quân thuận lợi với trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: Getty Images.

Tam tấu tấn công bùng nổ và sự ăn ý chiến thuật

Điểm sáng rực rỡ nhất trong lối chơi của The Blues là mối liên kết nhịp nhàng giữa ba mũi nhọn Joao Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer. Cả ba nhân tố này đều ghi tên mình lên bảng tỷ số, song giá trị lớn nhất nằm ở cách họ luân chuyển vị trí để xé toang khối phòng ngự đối phương.

Đóng vai trò hạt nhân trong sơ đồ tấn công, Cole Palmer tiếp tục thể hiện phẩm chất nhạc trưởng hàng đầu. Tiền vệ người Anh không chỉ trực tiếp điều tiết nhịp độ triển khai bóng mà còn đưa ra những quyết định dứt điểm cực kỳ sắc bén ở 1/3 cuối sân đối phương.

Khả năng chuyển đổi trạng thái trực diện đầy tốc độ

Dưới bàn tay định hình của HLV Xabi Alonso, Chelsea cho thấy sự đa dạng rõ rệt trong khâu phản công. Ba bàn thắng được ghi đều xuất phát từ các pha chuyển đổi trạng thái tốc độ cao, tận dụng triệt để những khoảng hở khi đối thủ dâng cao đội hình.

Chelsea chơi trực diện hơn dưới thời Alonso. Ảnh: Getty Images.

Bàn mở tỷ số bắt nguồn từ cú phá bóng chuẩn xác của Maxence Lacroix, mở ra khoảng trống để Cole Palmer bứt tốc dứt điểm. Tiếp đó, chính trung vệ người Pháp dâng cao hỗ trợ, kiến tạo cho Morgan Rogers lập công. Ở bàn thắng còn lại, đường chuyền dài của Robert Sanchez tạo tiền đề để Joao Pedro tì đè mạnh mẽ và mở ra cơ hội dứt điểm cho Palmer.

Sự chắc chắn của Maxence Lacroix ở tuyến dưới

Bất chấp việc hàng thủ trải qua nhiều thời điểm rung lắc, màn ra mắt của tân binh đắt giá Maxence Lacroix là điểm cộng rất lớn. Trung vệ người Pháp thi đấu điềm tĩnh, sở hữu nền tảng thể lực lý tưởng và tư duy phán đoán nhạy bén.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, Lacroix gần như phong tỏa hoàn toàn mũi nhọn Gonzalo Garcia bên phía Fulham. Sự áp đảo này buộc chân sút của đội khách phải chuyển hướng dạt biên sang cánh của Josh Acheampong trong hiệp hai nhằm tìm kiếm thêm không gian hoạt động.

Nỗi lo nơi khung gỗ và sự thiếu hụt ở hai biên

Bên cạnh những điểm sáng, trận thắng này cũng để lại hai vấn đề lớn cho HLV Alonso. Vị trí thủ môn là nỗi thất vọng lớn nhất khi Robert Sanchez mắc lỗi trực tiếp ở cả hai bàn thua, từ pha cản phá chậm chạp ở góc gần cho đến tình huống đẩy bóng bất cẩn tạo cơ hội cho đối phương đá bồi cận thành.

Ngoài ra, hệ thống wing-back với Jorrel Hato và Malo Gusto hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Dù thi đấu miệt mài, khả năng tạo đột biến khi tham gia tấn công của bộ đôi này còn hạn chế, đồng thời để lộ nhiều khoảng trống sau lưng. Việc Pedro Neto vào sân ở hiệp hai phần nào giúp thế trận sáng sủa hơn, dù cầu thủ người Bồ Đào Nha cần cải thiện ý thức hỗ trợ phòng ngự theo nhắc nhở từ Reece James.