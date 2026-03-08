Chelsea hoàn tất thương vụ Valentin Barco với bản hợp đồng dài hạn đến năm 2033 Chelsea chính thức công bố bản hợp đồng chiêu mộ tiền vệ Valentin Barco từ Strasbourg theo thỏa thuận 7 năm, mang lại sự bổ sung chiến thuật đa năng cho hàng tiền vệ.

Trang chủ Chelsea đã chính thức công bố việc hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ trẻ Valentin Barco từ câu lạc bộ RC Strasbourg. Cầu thủ người Argentina sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge theo một bản hợp đồng dài hạn có thời hạn 7 năm, kéo dài đến mùa hè năm 2033. Dù thỏa thuận chuyển nhượng giữa các bên đã đạt được từ tháng 4, phải mất gần 4 tháng sau, đội bóng thành London mới chính thức kích hoạt và công bố thương vụ này trên các phương tiện truyền thông.

Chelsea ký hợp đồng với Valentin Barco. Ảnh: Getty.

Hành trình thăng tiến và bước nhảy vọt về giá trị

Hành trình sang châu Âu của Valentin Barco bắt đầu vào năm 2023 khi anh chia tay Boca Juniors để gia nhập Brighton & Hove Albion với mức phí khoảng 10 triệu euro. Sau đó, anh lần lượt thi đấu theo dạng cho mượn tại Sevilla và Strasbourg nhằm tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao.

Đến mùa hè năm 2025, tập đoàn BlueCo thực hiện bước đi chiến lược khi mua đứt Barco cho Strasbourg với chi phí chưa đến 8 triệu bảng. Trong 18 tháng chinh chiến tại Ligue 1, cầu thủ sinh năm 2004 đã có sự phát triển vượt bậc để vươn lên thành nhân tố trụ cột không thể thay thế của đội bóng nước Pháp.

Sự tiến bộ chuyên môn vượt bậc phản ánh trực tiếp qua giá trị chuyển nhượng. Trong thương vụ chuyển nhượng nội bộ sang Chelsea lần này, Barco được định giá lên tới khoảng 34 triệu bảng. Con số này giúp tái cơ cấu tài chính đáng kể cho Strasbourg, đồng thời khẳng định tiềm năng lớn của tài năng trẻ người Argentina.

Ở cấp độ quốc tế, những màn trình diễn xuất sắc giúp anh có 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina. Đáng chú ý, Barco cũng có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026. Dù chỉ ra sân thi đấu một trận tại giải đấu lớn nhất hành tinh, anh vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét với màn ăn mừng bùng nổ cảm xúc trong cuộc đối đầu với đội tuyển Anh.

Bài toán chiến thuật linh hoạt cho tuyến giữa Chelsea

Về mặt lối chơi, vị trí sở trường của Valentin Barco là tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của anh nằm ở khả năng thích ứng linh hoạt dọc theo hành lang cánh trái. Anh có thể đảm nhiệm tốt nhiều vai trò khác nhau từ hậu vệ trái, tiền vệ cánh cho tới tiền đạo cánh trái.

Sự đa năng này mang đến giải pháp chiến thuật chất lượng cho Chelsea trong bối cảnh hàng tiền vệ của The Blues đang đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là những dấu hỏi xung quanh tương lai của Enzo Fernández. Việc cam kết tương lai bằng bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033 cho thấy Barco là một phần quan trọng trong kế hoạch xây dựng chiều sâu đội hình và phục vụ mục tiêu cạnh tranh danh hiệu dài hạn của đội bóng.