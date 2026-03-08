Chelsea khước từ đề nghị 86 triệu bảng của Arsenal dành cho chân sút Joao Pedro Arsenal sẵn sàng chi 100 triệu euro (86 triệu bảng) để sở hữu Joao Pedro nhưng Chelsea kiên quyết giữ chân tiền đạo Brazil bằng hợp đồng mới dưới thời HLV Xabi Alonso.

Mikel Arteta và các cộng sự tại Arsenal vừa thực hiện một nước đi đầy táo bạo trên thị trường chuyển nhượng. Tham vọng gia cố vị trí trung phong nhằm bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh đã thúc đẩy Pháo thủ gửi lời đề nghị trị giá tới 100 triệu euro (tương đương 86 triệu bảng) đến Stamford Bridge. Tuy nhiên, đáp lại tham vọng của đại diện bắc London chỉ là một cái lắc đầu dứt khoát từ Chelsea.

Pedro bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Getty.

Lời đề nghị nặng ký và vị thế không thể chạm tới

Theo nguồn tin từ tờ Globo, con số 86 triệu bảng đủ để chứng minh quyết tâm rất lớn từ phía Arsenal. Mặc dù vậy, với ban lãnh đạo Chelsea, Joao Pedro không phải cầu thủ để bán ở bất kỳ giá nào. Tiền đạo 24 tuổi người Brazil vừa trải qua một mùa giải thăng hoa khi đóng góp tới 20 bàn thắng trên mọi đấu trường, qua đó khẳng định vị thế trung phong số một tại Stamford Bridge.

Bên cạnh Arsenal, cả Barcelona cũng đang đưa chân sút này vào tầm ngắm. Nhằm đập tan mọi tham vọng từ các đối thủ cạnh tranh, ban lãnh đạo Chelsea đã nhanh chóng chuẩn bị một bản hợp đồng mới. Dù giao kèo hiện tại vẫn còn thời hạn kéo dài đến năm 2032, The Blues vẫn sẵn sàng gia hạn thêm một năm kèm mức thù lao tăng vọt để tưởng thưởng cho phong độ xuất sắc của ngôi sao người Brazil.

Bài toán trung phong của HLV Mikel Arteta

Động thái quyết liệt dành cho Joao Pedro xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong hệ thống chiến thuật của HLV Mikel Arteta. Màn trình diễn chưa thực sự ổn định của Viktor Gyokeres trong mùa giải qua buộc ban huấn luyện Arsenal phải tìm kiếm một phương án chất lượng và sắc bén hơn trên hàng công.

Ban đầu, mục tiêu số một được HLV Arteta nhắm đến là Julian Alvarez. Dù vậy, mức phí vượt ngưỡng 100 triệu bảng mà Atletico Madrid đòi hỏi đã khiến Pháo thủ không thể tiếp tục theo đuổi. Việc chuyển hướng sang Joao Pedro — một mẫu tiền đạo có khả năng di chuyển rộng, độc lập tác chiến và dứt điểm đa dạng — được xem là nước đi chiến lược, nhưng Chelsea đã kiên quyết khép lại cánh cửa này.

Nhân tố cốt lõi trong triều đại Xabi Alonso

Thái độ cứng rắn từ phía Chelsea cho thấy Joao Pedro đóng vai trò quan trọng như thế nào trong kế hoạch phát triển của tân HLV Xabi Alonso. Với một chiến lược gia ưu tiên mẫu tiền đạo hiện đại, vừa có khả năng săn bàn vừa tích cực tham gia vào lối chơi chung, tuyển thủ Brazil chính là nhân tố trung tâm không thể thay thế.

Trừ khi Arsenal tạo ra một biến số chưa từng có trên bàn đàm phán, khả năng Joao Pedro rời Stamford Bridge ở thời điểm này gần như bằng không. Ngôi sao 24 tuổi nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trên hàng công Chelsea trong hành trình chinh phục các danh hiệu mùa giải tới.