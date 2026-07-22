Chelsea kích nổ bom tấn 117 triệu bảng Morgan Rogers phá kỷ lục Ngoại hạng Anh Chelsea chính thức chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa với mức phí kỷ lục 117 triệu bảng, vượt mặt Arsenal để sở hữu ngôi sao tấn công sáng giá nhất xứ sương mù.

Chelsea vừa tạo nên một cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức công bố việc chiêu mộ thành công Morgan Rogers từ Aston Villa. Tiền đạo 23 tuổi này đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 7 năm, kéo dài đến mùa hè năm 2033, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới dưới thời tân HLV Xabi Alonso.

Thiết lập cột mốc tài chính vô tiền khoáng hậu

Thương vụ này không chỉ đơn thuần là một sự bổ sung nhân sự mà còn thiết lập những cột mốc tài chính chưa từng có tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Với mức phí chuyển nhượng lên tới 117 triệu bảng, Morgan Rogers chính thức trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Con số này đã vượt qua kỷ lục 116 triệu bảng mà Manchester City từng chi ra cho Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Đồng thời, Rogers cũng xô đổ kỷ lục chuyển nhượng nội bộ của chính Chelsea – cột mốc 115 triệu bảng mà đội bóng từng bỏ ra để sở hữu Moises Caicedo từ Brighton vào năm 2023.

Morgan Rogers cập bến Chelsea. Ảnh: Trang chủ CLB Chelsea.

Cú áp phe ngoạn mục trước Arsenal

Trước khi cập bến Stamford Bridge, Morgan Rogers là mục tiêu săn đón hàng đầu của Arsenal. HLV Mikel Arteta vốn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho lối chơi giàu thể lực và khả năng đa nhiệm của cầu thủ 23 tuổi, coi anh là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp tuyến giữa của Pháo thủ.

Tuy nhiên, Chelsea đã thể hiện sự quyết đoán đáng kinh ngạc trên bàn đàm phán. Ban lãnh đạo The Blues đã nhanh chóng đạt được các thỏa thuận then chốt, vượt mặt đối thủ cùng thành phố ngay sau khi chiến dịch World Cup 2026 kết thúc. Sự nhanh nhạy này giúp Chelsea sở hữu chữ ký của Rogers trước khi Arsenal kịp đẩy nhanh tiến độ đàm phán.

Chia sẻ trong buổi lễ ra mắt, Rogers không giấu được sự hào hứng: "Tôi thực sự phấn khích. Với tôi, Chelsea là câu lạc bộ lớn nhất London và là đội bóng tôi luôn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ. Dự án của HLV Xabi Alonso cùng định hướng của đội bóng là lý do khiến tôi quyết định có mặt ở đây."

Giá trị của ngôi sao tấn công toàn diện

Số tiền 117 triệu bảng mà Chelsea chi ra được bảo chứng bởi những thông số ấn tượng của Rogers trong màu áo Aston Villa. Trong 85 lần ra sân cho đội chủ sân Villa Park, anh đã in dấu giày vào tổng cộng 40 bàn thắng (bao gồm cả ghi bàn và kiến tạo). Phong độ chói sáng này là nhân tố then chốt giúp đoàn quân của Unai Emery lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh và đăng quang tại UEFA Europa League mùa giải vừa qua.

Thống kê sự nghiệp (tại Aston Villa) Số liệu Số trận thi đấu 85 Tổng số bàn thắng & kiến tạo (G/A) 40 Danh hiệu tập thể UEFA Europa League 2025/26 Số lần khoác áo ĐTQG Anh 22

Ở cấp độ quốc tế, Rogers đã nhanh chóng khẳng định vị thế chủ chốt trong đội hình Tam Sư kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2024. Với 22 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và kinh nghiệm thực chiến tại FIFA World Cup 2026, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân trong triết lý bóng đá hiện đại của Xabi Alonso. Sự kết hợp giữa sức trẻ, kỹ thuật và tư duy chiến thuật của Rogers hứa hẹn sẽ sớm đưa Chelsea trở lại vị thế thống trị tại đấu trường quốc nội và châu lục.