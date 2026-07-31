Chelsea kích nổ bom tấn 52 triệu bảng Maxence Lacroix: Mảnh ghép cho Xabi Alonso Chelsea chiêu mộ thành công trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace với giá 52 triệu bảng, giải bài toán phòng ngự trong sơ đồ 3 trung vệ của HLV Xabi Alonso.

Chelsea vừa chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace với mức giá 52 triệu bảng. Cầu thủ người Pháp đã đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn kéo dài đến tháng 6/2032. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược của tân HLV Xabi Alonso trong nỗ lực gia cố hàng phòng ngự và định hình triết lý chiến thuật tại Stamford Bridge.

Thương vụ phá lệ và bài toán 10 trung vệ tại Stamford Bridge

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 4 năm đội chủ sân Stamford Bridge chấp nhận đưa về một tân binh từ 26 tuổi trở lên, kể từ thương vụ Pierre-Emerick Aubameyang vào năm 2022. Bản hợp đồng này cũng nâng tổng chi tiêu trong mùa hè 2026 của Chelsea lên mức 254,4 triệu bảng. Con số này đưa họ trở thành đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất Ngoại hạng Anh và đánh dấu mùa hè thứ 5 liên tiếp vượt mốc 200 triệu bảng mua sắm.

Sự xuất hiện của Lacroix khiến quân số trung vệ trong đội hình Chelsea phình to lên con số 10 người. Tổng chi phí tích lũy để tạo nên dàn trung vệ này đã đạt 224,5 triệu bảng, dù danh sách bao gồm 3 sản phẩm tự đào tạo từ lò Cobham cùng một cầu thủ gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do.

Lacroix là chữ ký đáng chờ đợi của Chelsea.

Tân HLV Xabi Alonso đang đối mặt với bài toán tinh gọn nhân sự vô cùng phức tạp. Ông phải sàng lọc để chọn ra những cái tên tối ưu nhất giữa hàng loạt lựa chọn như Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Aaron Anselmino, Axel Disasi, Benoît Badiashile, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo, Josh Acheampong và tân binh Lacroix. Bên cạnh đó, nhằm giải quyết tình trạng thừa thãi quân số, Chelsea và Crystal Palace đang đàm phán về việc chuyển nhượng Axel Disasi đi theo chiều ngược lại.

Lời giải cho hệ thống 3 trung vệ của Xabi Alonso

Động thái chiêu mộ trung vệ người Pháp phản ánh rõ nét định hướng chiến thuật của Xabi Alonso. Nhà cầm quân này thường ưu tiên sử dụng sơ đồ 3 trung vệ vận hành linh hoạt giữa 3-4-3 và 4-2-3-1, hệ thống từng giúp ông gặt hái thành công rực rỡ tại Bayer Leverkusen.

Thực tế cho thấy, trận cầm quân đầu tiên của Alonso gặp Western Sydney kết thúc bằng chiến thắng 6-4 đầy kịch tính đã bộc lộ nhiều rủi ro phòng ngự. Hệ thống dâng cao liên tục để lộ khoảng trống phía sau, khiến tuyến dưới Chelsea rơi vào tình trạng hở lưng và chịu áp lực lớn.

Alonso cần Lacroix cho sơ đồ 3 trung vệ.

Lacroix sở hữu đầy đủ các tố chất cần thiết để giải quyết vấn đề này: tốc độ bứt phá ấn tượng, khả năng không chiến mạnh mẽ và tư duy chỉ huy hàng thủ. Anh từng chơi xuất sắc ở vị trí trung tâm trong hàng thủ 3 người dưới thời HLV Oliver Glasner tại Palace. Ngôi sao người Pháp hứa hẹn mang lại sự ổn định cùng năng lực lãnh đạo cho tuyến dưới vốn liên tục chịu tổn thất bởi chấn thương và thường xuyên bị xáo trộn.

Bệ phóng từ Crystal Palace đến đẳng cấp quốc tế

Hành trình sự nghiệp của Lacroix đã chứng kiến bước tiến lớn kể từ khi anh gia nhập Crystal Palace từ Wolfsburg vào năm 2024 với giá 18 triệu bảng kèm các khoản phụ phí. Trong 2 năm thi đấu tại Selhurst Park, trung vệ này đá chính trọn vẹn cả 3 trận chung kết, giúp đội bóng trải qua giai đoạn thành công nhất lịch sử khi giành FA Cup, UEFA Conference League và Siêu cúp Anh.

Màn trình diễn ấn tượng giúp anh lọt vào Đội hình tiêu biểu Conference League, đồng thời giành suất lên tuyển Pháp vào tháng 3/2026. Tại kỳ World Cup mùa hè vừa qua, anh có 3 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, bao gồm trận đấu kịch tính thua 4-6 trước tuyển Anh ở trận tranh hạng ba.

Năm 2026 trở thành khoảng thời gian thành công rực rỡ với cá nhân Lacroix khi anh liên tục chinh phục các cột mốc quan trọng. Việc gia nhập Chelsea không chỉ đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của trung vệ người Pháp, mà còn giúp Xabi Alonso từng bước hoàn thiện trục dọc khung gỗ vững chắc cho đội bóng thành London.