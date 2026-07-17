Chelsea muốn chiêu mộ Marcus Rashford thay Garnacho với giá 35 triệu bảng Chuyên gia Andy Townsend nhận định Marcus Rashford là sự nâng cấp chất lượng cho hàng công Chelsea trong bối cảnh Alejandro Garnacho sắp rời Stamford Bridge để gia nhập AS Roma.

Chelsea đang đứng trước những biến động lớn về nhân sự dưới triều đại của tân Huấn luyện viên Xabi Alonso. Một trong những kế hoạch đáng chú ý nhất là việc tái thiết hàng công, nơi Alejandro Garnacho dường như không còn nằm trong kế hoạch tương lai của đội bóng thành London.

Sự thất vọng mang tên Alejandro Garnacho

Sau một mùa giải thi đấu không hiệu quả, Alejandro Garnacho đang tiến gần đến việc chia tay Chelsea để chuyển sang khoác áo AS Roma tại Serie A. Cầu thủ 22 tuổi này từng khiến đội chủ sân Stamford Bridge phải chi ra 40 triệu bảng để đưa về từ Manchester United, nhưng những gì anh để lại chỉ là nỗi thất vọng.

Thống kê cho thấy Garnacho chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh và liên tục gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính. Việc chia tay ở kỳ chuyển nhượng này được xem là giải pháp tốt nhất cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ để tìm kiếm những hướng đi mới hiệu quả hơn.

Marcus Rashford: Phương án thay thế giàu kinh nghiệm

Trong bối cảnh đó, chuyên gia Andy Townsend đã đưa ra lời khuyên đầy sức nặng cho Chelsea: chiêu mộ Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh hiện đang tìm kiếm bến đỗ mới sau khi Barcelona quyết định không mua đứt anh để dồn lực cho thương vụ Anthony Gordon.

Rashford từng được đồn đoán là mục tiêu của Chelsea trong quá khứ. Ảnh: Getty Images.

Theo Townsend, mức giá khoảng 35 triệu bảng cho một cầu thủ đẳng cấp như Rashford là một con số cực kỳ hấp dẫn. "Tôi nghĩ Marcus Rashford sẽ cải thiện đội hình của Chelsea, cậu ấy chắc chắn là một sự nâng cấp so với Alejandro Garnacho", cựu tiền vệ này chia sẻ. Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi chưa có đội bóng nào quyết đoán trong việc sở hữu chân sút này với mức giá phải chăng như vậy.

Rào cản về mức lương và bài toán ổn định

Dù có mức phí chuyển nhượng hợp lý, nhưng mức lương khổng lồ của Rashford vẫn là một bài toán khó cho bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp cận. Tuy nhiên, giới chuyên môn tin rằng chân sút sắp bước sang tuổi 29 này có thể điều chỉnh thù lao để phù hợp với cấu trúc tài chính tại Stamford Bridge, nơi có thể cung cấp cho anh môi trường lý tưởng để tìm lại phong độ đỉnh cao.

So với những cái tên thiếu ổn định như Garnacho hay Jadon Sancho, Rashford được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm dày dạn và năng lực đã được chứng minh tại những sân chơi lớn. Với việc mùa giải mới đang cận kề, bộ phận chuyển nhượng của Chelsea cần sớm đưa ra quyết định để củng cố sức mạnh hàng công theo triết lý của Xabi Alonso.