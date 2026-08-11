Chelsea phát giá 95 triệu bảng cho bộ đôi Nicolas Jackson và Liam Delap tới Newcastle United The Blues sẵn sàng chia tay Nicolas Jackson với giá 65 triệu bảng và Liam Delap hơn 30 triệu bảng nhằm thực hiện cuộc tái thiết hàng công quy mô lớn.

Chelsea đã chính thức phát giá chuyển nhượng cho hai tiền đạo Nicolas Jackson và Liam Delap tới Newcastle United. Đội bóng thành London đang đẩy nhanh tiến độ thanh lọc lực lượng sau giai đoạn dư thừa nhân sự, qua đó định giá Jackson ở mức khoảng 65 triệu bảng và Delap ở mức hơn 30 triệu bảng.

Kế hoạch tái thiết hàng công tại Stamford Bridge

Cuộc cải tổ nhân sự tại Chelsea đang diễn ra quyết liệt khi ban lãnh đạo quyết định thu gọn quy mô đội hình. Quyết định lắng nghe các đề nghị cho bộ đôi chân sút này xuất phát từ việc chiến lược gia Alonso muốn tái thiết toàn bộ hàng công theo triết lý chiến thuật mới.

Trong đó, Nicolas Jackson đã trở thành một trong những cái tên hàng đầu nằm trong danh sách cần thanh lý. Chân sút người Senegal vừa kết thúc hợp đồng cho mượn tại Bayern Munich và không còn giữ vị trí ưu tiên trong kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện The Blues.

Delap được Chelsea định giá 30 triệu bảng. Ảnh: Getty.

Bên cạnh Jackson, tiền đạo trẻ Liam Delap cũng phải tìm kiếm bến đỗ mới. Mức giá hơn 30 triệu bảng do Chelsea đưa ra lập tức kích hoạt sự chú ý từ Newcastle United và Leeds United, khi cả hai đội bóng đều đã nhanh chóng khởi động lại các cuộc thảo luận trực tiếp để theo dõi sát tình hình.

Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường chuyển nhượng

Thương vụ Nicolas Jackson hiện thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường. Bên cạnh Newcastle United, hai đại diện khác tại Premier League là Aston Villa và Tottenham cũng đã hỏi thăm tình hình, cùng hàng loạt câu lạc bộ lớn tại châu Âu đang tích cực theo dõi diễn biến.

Dù Newcastle United vẫn còn những vị trí ưu tiên khác cần gia cố trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, việc Chelsea đưa ra con số cụ thể giúp đại diện vùng Tyneside dễ dàng tính toán cho các bước đàm phán tiếp theo.