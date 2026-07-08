Chelsea quyết giữ ngọc quý Jesse Derry: Hợp đồng dài hạn để chặn đứng Bayern và Juventus Chelsea đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Jesse Derry nhằm ngăn chặn sự chèo kéo từ Bayern Munich và Juventus. Tài năng 19 tuổi được xem là tương lai hàng công dưới thời Xabi Alonso.

Tại Stamford Bridge, một cuộc đua kịch tính khác đang diễn ra bên ngoài sân cỏ. Không phải là những bản hợp đồng bom tấn trị giá hàng trăm triệu bảng, mà là nỗ lực bảo vệ "di sản" quý giá nhất của học viện: Jesse Derry. Chelsea đang tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao để trói chân tiền đạo cánh 19 tuổi bằng một giao kèo dài hạn, một động thái khẳng định vị thế của câu lạc bộ trước sự dòm ngó từ các gã khổng lồ châu Âu.

Jesse Derry là ngọc quý của Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Cuộc vây ráp từ các ông lớn châu Âu

Theo nguồn tin từ Football Insider, ban lãnh đạo The Blues đã buộc phải tăng tốc tiến trình đàm phán sau khi Bayern Munich và Juventus liên tục có những động thái tiếp cận Jesse Derry trong vài ngày qua. Sự quan tâm từ Bundesliga và Serie A không phải là ngẫu nhiên; đó là minh chứng cho tiềm năng to lớn của cầu thủ chạy cánh người Anh.

Trạng thái đàm phán hiện đang tiến triển rất nhanh. Chelsea hoàn toàn không có ý định để mất viên ngọc thô của mình vào tay các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường quốc tế. Một bản hợp đồng mới không chỉ là sự tưởng thưởng cho nỗ lực của Derry mà còn là "lá chắn" pháp lý vững chắc giúp đội bóng thành London giữ vững lợi thế trên bàn đàm phán.

Thông số ấn tượng của một ngôi sao đang lên

Jesse Derry không chỉ mang danh xưng "con trai của cựu danh thủ Shaun Derry", anh đang tự viết nên câu chuyện của riêng mình bằng những con số biết nói. Ở cấp độ trẻ, tuyển thủ U19 Anh đã bùng nổ mạnh mẽ với 7 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho đội U21, một hiệu suất đủ để thuyết phục những nhà chuyên môn khắt khe nhất.

Sự thăng tiến của Derry được cụ thể hóa bằng 3 lần ra sân cho đội một ở mùa giải 2025-26. Đáng chú ý nhất là màn ra mắt đầy hứa hẹn tại Ngoại hạng Anh vào tháng 5 vừa qua. Derry sở hữu tốc độ, khả năng quấy phá hành lang cánh và tư duy chơi bóng hiện đại – những tố chất cực kỳ phù hợp với triết lý mà tân HLV trưởng Xabi Alonso đang xây dựng tại Chelsea.

Tầm nhìn dài hạn dưới thời Xabi Alonso

Giai đoạn tiền mùa giải tới đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng để Derry ghi điểm trực tiếp với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Việc giữ chân Derry, kết hợp với việc chiêu mộ thành công tài năng trẻ Harrison Bettoni từ Wigan Athletic, cho thấy một chiến lược trẻ hóa lực lượng bài bản của Chelsea.

Dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso, những cầu thủ chạy cánh có khả năng tạo đột biến như Derry được dự báo sẽ có nhiều đất diễn hơn. Quá trình ký kết hợp đồng dự kiến sẽ sớm hoàn tất và công bố chính thức trong vài tuần tới, khép lại những đồn đoán về tương lai của sao mai sinh năm 2007 và mở ra một chương mới đầy hứa hẹn tại Stamford Bridge.