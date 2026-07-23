Chelsea quyết tâm nổ bom tấn Alex Scott: Tham vọng tái thiết tuyến giữa tại Stamford Bridge Sau khi bị Bournemouth từ chối lời đề nghị đầu tiên, Chelsea vẫn kiên trì theo đuổi Alex Scott nhằm tìm kiếm một nhạc trưởng mới, đồng thời nhắm tới Maxence Lacroix.

Chelsea đang cho thấy những bước đi đầy quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm định hình lại bộ khung dưới triều đại mới. Sau khi hoàn tất thương vụ Morgan Rogers, đội bóng thành London đã ngay lập tức dồn toàn lực vào việc tìm kiếm một "ông chủ" thực thụ cho khu vực trung tuyến, nơi vốn được coi là tử huyệt của đội bóng trong mùa giải trước.

Thử thách từ Bournemouth và khao khát sở hữu Alex Scott

Theo những thông tin xác nhận từ nhà báo Fabrizio Romano, Chelsea đã chính thức gửi lời đề nghị đầu tiên đến Bournemouth để hỏi mua tiền vệ Alex Scott. Tuy nhiên, đội bóng vùng Nam nước Anh đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời phủ quyết. Bournemouth hiện coi Scott là hạt nhân không thể thay thế trong kế hoạch của câu lạc bộ và chưa có ý định để anh ra đi khi chưa nhận được một con số thực sự thuyết phục.

Alex Scott được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng nhất xứ sở sương mù hiện nay nhờ khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc.

Sự kiên định của Bournemouth không làm giới chủ Chelsea nản lòng. Alex Scott không chỉ là một tài năng trẻ đơn thuần; anh được đánh giá là mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại với khả năng điều tiết nhịp độ (tempo) và luân chuyển bóng ở đẳng cấp cao. Trong bối cảnh Chelsea cần một cầu thủ có thể kết nối các tuyến và thoát pressing hiệu quả, tiền vệ người Anh trở thành phương án nâng cấp hoàn hảo tại Stamford Bridge.

Phân tích chiến thuật: Tại sao Chelsea cần Alex Scott?

Nhìn vào lối chơi của Chelsea thời gian qua, sự thiếu hụt một cầu thủ có nhãn quan chiến thuật sắc bén ở vòng tròn trung tâm là điều dễ thấy. Scott sở hữu những tố chất mà đội bóng đang khát khao: sự điềm tĩnh khi cầm bóng dưới áp lực và khả năng tung ra những đường chuyền xuyên tuyến mang tính đột biến cao. Phong độ ổn định của anh tại Bournemouth chính là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng thích nghi với cường độ cao của Ngoại hạng Anh.

Việc theo đuổi Scott không chỉ đơn thuần là mua sắm ngôi sao, mà là một bước đi bắt buộc để hoàn thiện triết lý chiến thuật mà ban lãnh đạo đang xây dựng. Một hàng tiền vệ cơ động, giàu kỹ thuật sẽ là bệ phóng cho các mũi tấn công phía trên tỏa sáng, đồng thời giảm tải áp lực cho hệ thống phòng ngự.

Maxence Lacroix và kế hoạch gia cố bức tường phòng ngự

Song song với nỗ lực tăng cường tuyến giữa, thượng tầng Chelsea cũng đang khẩn trương rà soát các phương án cho hàng phòng ngự. Mục tiêu hàng đầu hiện nay được xác định là Maxence Lacroix, trung vệ đang thuộc biên chế Crystal Palace. Với sải chân dài, tốc độ ấn tượng và khả năng phán đoán tình huống tốt, Lacroix được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong sơ đồ của Chelsea.

Quá trình đại tu lực lượng của Chelsea hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra sức nóng trên thị trường chuyển nhượng. Khả năng chiêu mộ thành công Alex Scott hay Lacroix phụ thuộc lớn vào mức phí đề nghị tiếp theo từ phía The Blues. Áp lực phải sớm hoàn tất các bản hợp đồng mới để ổn định đội hình trước thềm mùa giải đang ngày một lớn dần tại Tây London.